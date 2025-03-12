https://1prime.ru/20250312/krym-855690215.html
В Крыму рассказали, когда можно увидеть цветение миндаля
В Крыму рассказали, когда можно увидеть цветение миндаля - 12.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, когда можно увидеть цветение миндаля
Цветение миндаля ранней весной можно застать в Крыму: оно начинается в конце февраля и длится до конца марта, а во второй половине сезона можно увидеть цветение | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T06:36+0300
2025-03-12T06:36+0300
2025-03-12T06:36+0300
экономика
общество
крым
калмыкия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855690215.jpg?1741750596
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Цветение миндаля ранней весной можно застать в Крыму: оно начинается в конце февраля и длится до конца марта, а во второй половине сезона можно увидеть цветение тюльпанов в Калмыкии, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествиях".
"Самым первым после долгой зимы в Крыму расцветает миндаль - его нежно-розовые цветы не уступают по красоте японской сакуре. Цветение начинается в конце февраля-начале марта и продолжается около месяца по всему полуострову... Ближе ко второй половине апреля в степях Калмыкии расцветает россыпь разноцветных тюльпанов. При благоприятных погодных условиях цветение продолжается от 7 до 14 дней", - рассказали там.
Маральник (он же алтайская сакура или рододендрон Ледебура) можно посмотреть во второй половине апреля-начале мая в Алтайском крае. Растение является неотъемлемой частью главной сезонной приметы у местных - его цветение означает окончательный приход весны на Алтай.
В Забайкальском крае в мае можно посмотреть на сон-траву или "забайкальские подснежники". На южных склонах можно заметить и другие майские первоцветы: прострел, гусиный лук, физохлену и пузырницу. "Желающим застать цветение стоит отправиться на прогулку в степную или лесную местность, где концентрация первоцветов будет максимальной", - добавили в компании.
В начале-середине мая можно отправиться в Дагестан за ярко-алыми маковыми полями. Отмечается, что конкретной географии произрастания у цветов нет, но одно из самых больших полей находится Кумторкалинском районе.
крым
калмыкия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , крым, калмыкия, москва
Экономика, Общество , КРЫМ, Калмыкия, МОСКВА
В Крыму рассказали, когда можно увидеть цветение миндаля
"Авито Путешествия": миндаль ранней весной можно увидеть в Крыму и Калмыкии
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Цветение миндаля ранней весной можно застать в Крыму: оно начинается в конце февраля и длится до конца марта, а во второй половине сезона можно увидеть цветение тюльпанов в Калмыкии, рассказали РИА Новости в "Авито Путешествиях".
"Самым первым после долгой зимы в Крыму расцветает миндаль - его нежно-розовые цветы не уступают по красоте японской сакуре. Цветение начинается в конце февраля-начале марта и продолжается около месяца по всему полуострову... Ближе ко второй половине апреля в степях Калмыкии расцветает россыпь разноцветных тюльпанов. При благоприятных погодных условиях цветение продолжается от 7 до 14 дней", - рассказали там.
Маральник (он же алтайская сакура или рододендрон Ледебура) можно посмотреть во второй половине апреля-начале мая в Алтайском крае. Растение является неотъемлемой частью главной сезонной приметы у местных - его цветение означает окончательный приход весны на Алтай.
В Забайкальском крае в мае можно посмотреть на сон-траву или "забайкальские подснежники". На южных склонах можно заметить и другие майские первоцветы: прострел, гусиный лук, физохлену и пузырницу. "Желающим застать цветение стоит отправиться на прогулку в степную или лесную местность, где концентрация первоцветов будет максимальной", - добавили в компании.
В начале-середине мая можно отправиться в Дагестан за ярко-алыми маковыми полями. Отмечается, что конкретной географии произрастания у цветов нет, но одно из самых больших полей находится Кумторкалинском районе.