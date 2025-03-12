https://1prime.ru/20250312/lavrov-855693068.html

Лавров раскрыл, как Украина могла сохранить границы 1991 года

Лавров раскрыл, как Украина могла сохранить границы 1991 года - 12.03.2025, ПРАЙМ

Лавров раскрыл, как Украина могла сохранить границы 1991 года

Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы, заявил глава... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T09:05+0300

2025-03-12T09:05+0300

2025-03-12T09:09+0300

политика

украина

россия

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849073407_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6b6fdb7d00a7bc0aeb5e744659a9bf02.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Как отметил Лавров, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения. Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО, однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. "Джонсон велел украинцам не подписывать (договор - ред.) и продолжать бороться - точно так же, как сейчас говорит глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, что они не должны останавливаться до 2029 года. Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа", - подчеркнул Лавров.

https://1prime.ru/20250311/lavrov-855672630.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, сергей лавров, мид рф