https://1prime.ru/20250312/lavrov-855693578.html
Лавров назвал присутствие войск стран НАТО на Украине угрозой для России
Лавров назвал присутствие войск стран НАТО на Украине угрозой для России - 12.03.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал присутствие войск стран НАТО на Украине угрозой для России
Присутствие войск НАТО на территории Украины будет являться угрозой для России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:20+0300
2025-03-12T09:20+0300
2025-03-12T09:20+0300
политика
россия
нато
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1a/855271294_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa20d0b20b728316d186e0c2dac6d35.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Присутствие войск НАТО на территории Украины будет являться угрозой для России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если расширение НАТО признается, по крайней мере (президентом США Дональдом) Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой", - отметил Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.Лавров также выразил мнение относительно вопроса о миротворцах в Украине. Он подчеркнул, что не согласен с тем, чтобы такие силы состояли из стран, которые считают Россию врагом. Он также отметил потребность защитить права русскоязычного населения, которое хочет сохранить русский язык и культуру.
https://1prime.ru/20250312/lavrov-855693068.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1a/855271294_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a7221af27bb2a136bd6976f8765a446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, НАТО, Сергей Лавров
Лавров назвал присутствие войск стран НАТО на Украине угрозой для России
Лавров: присутствие войск стран НАТО на Украине является угрозой России
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Присутствие войск НАТО на территории Украины будет являться угрозой для России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если расширение НАТО признается, по крайней мере (президентом США Дональдом) Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой", - отметил Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
Лавров также выразил мнение относительно вопроса о миротворцах в Украине. Он подчеркнул, что не согласен с тем, чтобы такие силы состояли из стран, которые считают Россию врагом. Он также отметил потребность защитить права русскоязычного населения, которое хочет сохранить русский язык и культуру.
Лавров раскрыл, как Украина могла сохранить границы 1991 года