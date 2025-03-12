https://1prime.ru/20250312/lavrov-855693578.html

Лавров назвал присутствие войск стран НАТО на Украине угрозой для России

Лавров назвал присутствие войск стран НАТО на Украине угрозой для России - 12.03.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал присутствие войск стран НАТО на Украине угрозой для России

Присутствие войск НАТО на территории Украины будет являться угрозой для России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T09:20+0300

2025-03-12T09:20+0300

2025-03-12T09:20+0300

политика

россия

нато

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1a/855271294_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fa20d0b20b728316d186e0c2dac6d35.jpg

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Присутствие войск НАТО на территории Украины будет являться угрозой для России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если расширение НАТО признается, по крайней мере (президентом США Дональдом) Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой", - отметил Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.Лавров также выразил мнение относительно вопроса о миротворцах в Украине. Он подчеркнул, что не согласен с тем, чтобы такие силы состояли из стран, которые считают Россию врагом. Он также отметил потребность защитить права русскоязычного населения, которое хочет сохранить русский язык и культуру.

https://1prime.ru/20250312/lavrov-855693068.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, сергей лавров