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ЛДПР продолжит добиваться доплаты к страховой пенсии

ЛДПР продолжит добиваться доплаты к страховой пенсии - 12.03.2025, ПРАЙМ

ЛДПР продолжит добиваться доплаты к страховой пенсии

Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T01:22+0300

2025-03-12T01:22+0300

2025-03-12T01:22+0300

экономика

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Ранее Госдума отклонила данный законопроект. "Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР. Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е", - сказал Слуцкий. По словам парламентария, предлагаемая сумма хоть немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь. "Если в стране дети и старики счастливы - значит, в этой стране справедливый строй, значит, эта страна имеет перспективы для развития. Пока по этим характеристикам мы не во всем дотягиваем до приемлемых стандартов - ЛДПР будет исправлять ситуацию", - заключил он.

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