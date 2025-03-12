Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛДПР продолжит добиваться доплаты к страховой пенсии - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/ldpr-855687849.html
ЛДПР продолжит добиваться доплаты к страховой пенсии
ЛДПР продолжит добиваться доплаты к страховой пенсии - 12.03.2025, ПРАЙМ
ЛДПР продолжит добиваться доплаты к страховой пенсии
Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T01:22+0300
2025-03-12T01:22+0300
экономика
россия
москва
леонид слуцкий
лдпр
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855687849.jpg?1741731771
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Ранее Госдума отклонила данный законопроект. "Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР. Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е", - сказал Слуцкий. По словам парламентария, предлагаемая сумма хоть немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь. "Если в стране дети и старики счастливы - значит, в этой стране справедливый строй, значит, эта страна имеет перспективы для развития. Пока по этим характеристикам мы не во всем дотягиваем до приемлемых стандартов - ЛДПР будет исправлять ситуацию", - заключил он.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, леонид слуцкий, лдпр, госдума
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госдума
01:22 12.03.2025
 
ЛДПР продолжит добиваться доплаты к страховой пенсии

Слуцкий: ЛДПР продолжит добиваться введения доплаты к страховой пенсии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Ранее Госдума отклонила данный законопроект.
"Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР. Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е", - сказал Слуцкий.
По словам парламентария, предлагаемая сумма хоть немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь.
"Если в стране дети и старики счастливы - значит, в этой стране справедливый строй, значит, эта страна имеет перспективы для развития. Пока по этим характеристикам мы не во всем дотягиваем до приемлемых стандартов - ЛДПР будет исправлять ситуацию", - заключил он.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАЛеонид СлуцкийЛДПРГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала