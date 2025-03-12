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"Эксперт РА" ожидает снижения лизинга дорожно-строительной техники на 25%

"Эксперт РА" ожидает снижения лизинга дорожно-строительной техники на 25% - 12.03.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА" ожидает снижения лизинга дорожно-строительной техники на 25%

Лизинг дорожно-строительной техники в 2025 году с учетом сжатия отрасли может показать снижение на 25% относительно предыдущего года, следует из данных обзора... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:59+0300

2025-03-12T19:59+0300

2025-03-12T19:59+0300

экономика

дорожное строительство

лизинг

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Лизинг дорожно-строительной техники в 2025 году с учетом сжатия отрасли может показать снижение на 25% относительно предыдущего года, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости. "По прогнозам "ДОМ.РФ", девелоперы снизят запуски новых проектов в 2025 году на порядка 30% из-за падения спроса на жилье в условиях возросших цен и заградительных ставок по ипотеке... Финансирование крупных дорожно-строительных проектов, планировавшихся к заключению в 2024-м, перенесено на последующие годы. С учетом сжатия отрасли лизинг дорожно-строительной техники в 2025 году может показать снижение на 25% относительно 2024-го", - говорится в тексте документа. Там уточняется, что по итогам 2024 года лизинг строительной техники показал снижение на 23%, что стало следствием уменьшения деловой активности в строительном секторе. Отмена льготной ипотеки и заградительные ставки по кредитам на покупку недвижимости обусловили снижение объема введенного жилья на 2,7%.

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дорожное строительство, лизинг