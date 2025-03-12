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Один из основателей Pirate Bay Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении

Один из основателей Pirate Bay Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении - 12.03.2025, ПРАЙМ

Один из основателей Pirate Bay Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении

Один из основателей файлообменника Pirate Bay ("Пиратская бухта") Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении, сообщила в среду правая партия "Альтернатива | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T22:35+0300

2025-03-12T22:35+0300

2025-03-12T22:35+0300

экономика

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Один из основателей файлообменника Pirate Bay ("Пиратская бухта") Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении, сообщила в среду правая партия "Альтернатива для Швеции", к которой он принадлежал. "Сегодня нас настигла трагическая и невообразимая новость. Карл Лундстрём, легенда и ветеран шведского национализма, погиб в авиакатастрофе в понедельник. Он вылетел на своем самолете Mooney M-20 из Загреба в Цюрих в Швейцария, но потерпел крушение в Словении", - сказано в сообщении. Лундстрём был сооснователем торрент-портала Pirate Bay. Сайт Pirate Bay был основан в ноябре 2003 года. Торрент-портал предоставляет пользователям возможность бесплатно обмениваться контентом различного содержания, в частности, видео- и аудиофайлами. Портал предоставляет услуги на 30 языках, в том числе на русском. В 2006 году шведская полиция конфисковала компьютеры и серверы Pirate Bay, однако сайт вновь заработал через несколько дней. В настоящее время его серверы находятся за пределами Швеции.

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