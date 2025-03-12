https://1prime.ru/20250312/lundstrm-855724469.html
Один из основателей Pirate Bay Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении
Один из основателей Pirate Bay Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении - 12.03.2025, ПРАЙМ
Один из основателей Pirate Bay Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении
Один из основателей файлообменника Pirate Bay ("Пиратская бухта") Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении, сообщила в среду правая партия "Альтернатива | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T22:35+0300
2025-03-12T22:35+0300
2025-03-12T22:35+0300
экономика
интернет
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/39/764083938_0:358:4650:2974_1920x0_80_0_0_5b0f6f8dd899e7a43109d1cf7b8a4055.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Один из основателей файлообменника Pirate Bay ("Пиратская бухта") Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении, сообщила в среду правая партия "Альтернатива для Швеции", к которой он принадлежал. "Сегодня нас настигла трагическая и невообразимая новость. Карл Лундстрём, легенда и ветеран шведского национализма, погиб в авиакатастрофе в понедельник. Он вылетел на своем самолете Mooney M-20 из Загреба в Цюрих в Швейцария, но потерпел крушение в Словении", - сказано в сообщении. Лундстрём был сооснователем торрент-портала Pirate Bay. Сайт Pirate Bay был основан в ноябре 2003 года. Торрент-портал предоставляет пользователям возможность бесплатно обмениваться контентом различного содержания, в частности, видео- и аудиофайлами. Портал предоставляет услуги на 30 языках, в том числе на русском. В 2006 году шведская полиция конфисковала компьютеры и серверы Pirate Bay, однако сайт вновь заработал через несколько дней. В настоящее время его серверы находятся за пределами Швеции.
https://1prime.ru
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/39/764083938_0:0:4464:3348_1920x0_80_0_0_17556897c40b1ea49c4a23bac66e5525.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет
Один из основателей Pirate Bay Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении
Один из основателей файлообменника Pirate Bay Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Один из основателей файлообменника Pirate Bay ("Пиратская бухта") Карл Лундстрём погиб в авиакатастрофе в Словении, сообщила в среду правая партия "Альтернатива для Швеции", к которой он принадлежал.
"Сегодня нас настигла трагическая и невообразимая новость. Карл Лундстрём, легенда и ветеран шведского национализма, погиб в авиакатастрофе в понедельник. Он вылетел на своем самолете Mooney M-20 из Загреба в Цюрих в Швейцария, но потерпел крушение в Словении", - сказано в сообщении.
Лундстрём был сооснователем торрент-портала Pirate Bay.
Сайт Pirate Bay был основан в ноябре 2003 года. Торрент-портал предоставляет пользователям возможность бесплатно обмениваться контентом различного содержания, в частности, видео- и аудиофайлами. Портал предоставляет услуги на 30 языках, в том числе на русском. В 2006 году шведская полиция конфисковала компьютеры и серверы Pirate Bay, однако сайт вновь заработал через несколько дней. В настоящее время его серверы находятся за пределами Швеции.