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В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах
В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах - 12.03.2025, ПРАЙМ
В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах
Самозапрет на покупки на маркетплейсах не является необходимой частью государственного регулирования, кроме этого, не ясна цель ограничения, таким мнением с РИА | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:48+0300
2025-03-12T12:48+0300
2025-03-12T12:48+0300
бизнес
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самозапрет на покупки на маркетплейсах не является необходимой частью государственного регулирования, кроме этого, не ясна цель ограничения, таким мнением с РИА Новости поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат. Согласно ответу ведомства, которое есть в распоряжении агентства, Минэкономразвития полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах. "Мы не считаем, что самозапрет на покупки должен стать частью государственного регулирования. В этом нет никакой необходимости и не ясна цель этого функционала. У нас покупки в интернете совершенно стандартные - на первом месте продукты питания", - сказал Соколов. Он привел в пример действующую норму - самозапрет на кредиты. "У этой инициативы было понятное целеполагание - борьба с мошенничеством. Однако даже на эту действующую норму нужно внимательно смотреть с точки зрения правоприменения", - добавил Соколов.
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бизнес, акит
В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах
Соколов: АКИТ не видит необходимости вводить самозапрет покупок на маркетплейсах
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самозапрет на покупки на маркетплейсах не является необходимой частью государственного регулирования, кроме этого, не ясна цель ограничения, таким мнением с РИА Новости поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат. Согласно ответу ведомства, которое есть в распоряжении агентства, Минэкономразвития полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах.
"Мы не считаем, что самозапрет на покупки должен стать частью государственного регулирования. В этом нет никакой необходимости и не ясна цель этого функционала. У нас покупки в интернете совершенно стандартные - на первом месте продукты питания", - сказал Соколов.
Он привел в пример действующую норму - самозапрет на кредиты. "У этой инициативы было понятное целеполагание - борьба с мошенничеством. Однако даже на эту действующую норму нужно внимательно смотреть с точки зрения правоприменения", - добавил Соколов.
МВД рассказало о мошенниках, предлагающих помощь с самозапретом на кредиты