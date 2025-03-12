Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250312/marketpleys-855702348.html
В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах
В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах - 12.03.2025, ПРАЙМ
В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах
Самозапрет на покупки на маркетплейсах не является необходимой частью государственного регулирования, кроме этого, не ясна цель ограничения, таким мнением с РИА | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:48+0300
2025-03-12T12:48+0300
бизнес
акит
https://cdnn.1prime.ru/img/83376/74/833767427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a025c91bad6ffac8cd09b17beabb7430.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самозапрет на покупки на маркетплейсах не является необходимой частью государственного регулирования, кроме этого, не ясна цель ограничения, таким мнением с РИА Новости поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат. Согласно ответу ведомства, которое есть в распоряжении агентства, Минэкономразвития полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах. "Мы не считаем, что самозапрет на покупки должен стать частью государственного регулирования. В этом нет никакой необходимости и не ясна цель этого функционала. У нас покупки в интернете совершенно стандартные - на первом месте продукты питания", - сказал Соколов. Он привел в пример действующую норму - самозапрет на кредиты. "У этой инициативы было понятное целеполагание - борьба с мошенничеством. Однако даже на эту действующую норму нужно внимательно смотреть с точки зрения правоприменения", - добавил Соколов.
https://1prime.ru/20250312/mvd-855694792.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83376/74/833767427_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b1112abb0c824ce09fbec1b57c97044.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, акит
Бизнес, АКИТ
12:48 12.03.2025
 
В АКИТ не увидели необходимость вводить самозапрет покупок на маркетплейсах

Соколов: АКИТ не видит необходимости вводить самозапрет покупок на маркетплейсах

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Самозапрет на покупки на маркетплейсах не является необходимой частью государственного регулирования, кроме этого, не ясна цель ограничения, таким мнением с РИА Новости поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат. Согласно ответу ведомства, которое есть в распоряжении агентства, Минэкономразвития полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах.
"Мы не считаем, что самозапрет на покупки должен стать частью государственного регулирования. В этом нет никакой необходимости и не ясна цель этого функционала. У нас покупки в интернете совершенно стандартные - на первом месте продукты питания", - сказал Соколов.
Он привел в пример действующую норму - самозапрет на кредиты. "У этой инициативы было понятное целеполагание - борьба с мошенничеством. Однако даже на эту действующую норму нужно внимательно смотреть с точки зрения правоприменения", - добавил Соколов.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
МВД рассказало о мошенниках, предлагающих помощь с самозапретом на кредиты
09:52
 
БизнесАКИТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала