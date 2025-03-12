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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания - 12.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания
Минпромторг России предложил с 1 сентября текущего года начать поэтапную обязательную маркировку продуктов спортивного питания, сообщили в ведомстве. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T21:20+0300
2025-03-12T21:20+0300
2025-03-12T21:20+0300
экономика
минпромторг
роспотребнадзор
спортивное питание
маркировка товаров
бад
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил с 1 сентября текущего года начать поэтапную обязательную маркировку продуктов спортивного питания, сообщили в ведомстве. "Минпромторг России предлагает начать поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов с 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. В Минпромторге отметили, что значительная часть участников, которые работают со "спортивным питанием", уже маркируют БАДы с 1 октября 2023 года, поэтому знакомы с системой маркировки. С инициативой обязательной маркировки спортпитания для комплексного подхода к защите здоровья потребителей выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.
https://1prime.ru/20250312/minpromtorg-855694213.html
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минпромторг, роспотребнадзор, спортивное питание, маркировка товаров, бад
Экономика, Минпромторг, Роспотребнадзор, спортивное питание, маркировка товаров, БАД
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания с сентября
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил с 1 сентября текущего года начать поэтапную обязательную маркировку продуктов спортивного питания, сообщили в ведомстве.
"Минпромторг России предлагает начать поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов с 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
В Минпромторге отметили, что значительная часть участников, которые работают со "спортивным питанием", уже маркируют БАДы с 1 октября 2023 года, поэтому знакомы с системой маркировки. С инициативой обязательной маркировки спортпитания для комплексного подхода к защите здоровья потребителей выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков