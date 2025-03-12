Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/mask-855688011.html
Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы
Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы - 12.03.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы
Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T01:58+0300
2025-03-12T01:58+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
москва
дональд трамп
tesla
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855688011.jpg?1741733939
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. Пользователь социальной сети Х выложил видеофрагмент выступления президента США Дональда Трампа, в котором он выражает мнение, что атаки и протесты против Tesla организованы "проплаченными агитаторами". "Многие из них, возможно, большинство", - написал Маск в ответ на публикацию. Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, tesla, washington post
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Tesla, Washington Post
01:58 12.03.2025
 
Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы

Маск: большинство актов вандализма против Tesla совершают проплаченные агитаторы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы.
Пользователь социальной сети Х выложил видеофрагмент выступления президента США Дональда Трампа, в котором он выражает мнение, что атаки и протесты против Tesla организованы "проплаченными агитаторами".
"Многие из них, возможно, большинство", - написал Маск в ответ на публикацию.
Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампTeslaWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала