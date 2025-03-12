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Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы

Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы - 12.03.2025, ПРАЙМ

Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы

Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T01:58+0300

2025-03-12T01:58+0300

2025-03-12T01:58+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. Пользователь социальной сети Х выложил видеофрагмент выступления президента США Дональда Трампа, в котором он выражает мнение, что атаки и протесты против Tesla организованы "проплаченными агитаторами". "Многие из них, возможно, большинство", - написал Маск в ответ на публикацию. Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, tesla, washington post