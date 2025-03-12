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Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы
Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы - 12.03.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы
Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T01:58+0300
2025-03-12T01:58+0300
2025-03-12T01:58+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы.
Пользователь социальной сети Х выложил видеофрагмент выступления президента США Дональда Трампа, в котором он выражает мнение, что атаки и протесты против Tesla организованы "проплаченными агитаторами".
"Многие из них, возможно, большинство", - написал Маск в ответ на публикацию.
Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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Экономика, Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Tesla, Washington Post
Маск заявил, что большинство вандализма против Tesla совершают агитаторы
Маск: большинство актов вандализма против Tesla совершают проплаченные агитаторы
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы.
Пользователь социальной сети Х выложил видеофрагмент выступления президента США Дональда Трампа, в котором он выражает мнение, что атаки и протесты против Tesla организованы "проплаченными агитаторами".
"Многие из них, возможно, большинство", - написал Маск в ответ на публикацию.
Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".