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Маск назвал "отличной работой" результаты переговоров США и Украины
Маск назвал "отличной работой" результаты переговоров США и Украины - 12.03.2025, ПРАЙМ
Маск назвал "отличной работой" результаты переговоров США и Украины
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал "отличной работой" результаты переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, которые, по... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:13+0300
2025-03-12T09:13+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал "отличной работой" результаты переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, которые, по словам госсекретаря США Марко Рубио, приблизили мир на Украине "еще на шаг". "Отличная работа!" - написал Маск в X, комментируя пост Рубио в соцсети, в котором он заявил, что переговоры делегаций США и Украины стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне России". Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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сша, украина
Маск назвал "отличной работой" результаты переговоров США и Украины
Маск назвал "отличной работой" результаты переговоров делегаций США и Украины
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал "отличной работой" результаты переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, которые, по словам госсекретаря США Марко Рубио, приблизили мир на Украине "еще на шаг".
"Отличная работа!" - написал Маск в X, комментируя пост Рубио в соцсети, в котором он заявил, что переговоры делегаций США и Украины стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне России".
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде