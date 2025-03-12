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"Газпром нефть" начала выпуск безопасных для человека промышленных масел - 12.03.2025, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" начала выпуск безопасных для человека промышленных масел
"Газпром нефть" начала выпуск безопасных для человека промышленных масел - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" начала выпуск безопасных для человека промышленных масел
"Газпром нефть" начала выпуск российских безопасных для человека масел, использующихся в промышленности - их можно применять в пищевой и текстильной... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:04+0300
2025-03-12T11:04+0300
россия
газпром нефть
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" начала выпуск российских безопасных для человека масел, использующихся в промышленности - их можно применять в пищевой и текстильной промышленности, фармацевтике, парфюмерии, сообщила компания. "Газпром нефть" начала промышленный выпуск белых масел полностью из отечественной компонентной базы. Эти смазочные материалы обладают наивысшей степенью очистки, не имеют цвета и запаха. Благодаря своей химической и биологической нейтральности белые масла широко применяются в пищевой и текстильной промышленности, в медицине и фармацевтике, производстве парфюмерно-косметических изделий", - сообщили в компании. Выпуск белых масел осуществляется по собственной технологии "Газпром нефти" на комплексе гидроизодепарафинизации Омского завода смазочных материалов. В процессе химического преобразования нефтяное сырье проходит поэтапное очищение от смол и вредных примесей, а на финальной стадии обесцвечивается за счет полного удаления всех ароматических углеводородов, пояснили в компании. В результате достигается полная биологическая безопасность готовой продукции с обязательным лабораторным контролем. "По итогам опытно-промышленных испытаний белые масла "Газпром нефти" получили сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и государственного стандарта ГОСТ. Первые партии готовой продукции уже поставляются российским предприятиям легкой и пищевой промышленности", - отметили в "Газпром нефти". Ранее большая часть этих смазочных материалов на российском рынке изготавливалась из импортного сырья. "Все дело в том, что выпуск такой продукции – технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске – важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики. Производственные мощности "Газпром нефти" позволят до конца 2025 года обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел", - добавил гендиректор "Газпромнефть – смазочные материалы" Анатолий Скоромец. Белые масла – нетоксичные и гипоаллергенные смазочные материалы, благодаря наивысшей степени очистки они безопасны для человека и животных. Эти уникальные свойства обуславливают их популярность в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, медицине и фармакологии, ветеринарии и животноводстве, в производстве парфюмерно-косметической продукции и текстиля.
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россия, газпром нефть
РОССИЯ, Газпром нефть
11:04 12.03.2025
 
"Газпром нефть" начала выпуск безопасных для человека промышленных масел

"Газпром нефть" начала промышленный выпуск безопасных для человека белых масел

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМосковский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ")
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" начала выпуск российских безопасных для человека масел, использующихся в промышленности - их можно применять в пищевой и текстильной промышленности, фармацевтике, парфюмерии, сообщила компания.
"Газпром нефть" начала промышленный выпуск белых масел полностью из отечественной компонентной базы. Эти смазочные материалы обладают наивысшей степенью очистки, не имеют цвета и запаха. Благодаря своей химической и биологической нейтральности белые масла широко применяются в пищевой и текстильной промышленности, в медицине и фармацевтике, производстве парфюмерно-косметических изделий", - сообщили в компании.
Выпуск белых масел осуществляется по собственной технологии "Газпром нефти" на комплексе гидроизодепарафинизации Омского завода смазочных материалов. В процессе химического преобразования нефтяное сырье проходит поэтапное очищение от смол и вредных примесей, а на финальной стадии обесцвечивается за счет полного удаления всех ароматических углеводородов, пояснили в компании. В результате достигается полная биологическая безопасность готовой продукции с обязательным лабораторным контролем.
"По итогам опытно-промышленных испытаний белые масла "Газпром нефти" получили сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и государственного стандарта ГОСТ. Первые партии готовой продукции уже поставляются российским предприятиям легкой и пищевой промышленности", - отметили в "Газпром нефти".
Ранее большая часть этих смазочных материалов на российском рынке изготавливалась из импортного сырья.
"Все дело в том, что выпуск такой продукции – технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске – важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики. Производственные мощности "Газпром нефти" позволят до конца 2025 года обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел", - добавил гендиректор "Газпромнефть – смазочные материалы" Анатолий Скоромец.
Белые масла – нетоксичные и гипоаллергенные смазочные материалы, благодаря наивысшей степени очистки они безопасны для человека и животных. Эти уникальные свойства обуславливают их популярность в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, медицине и фармакологии, ветеринарии и животноводстве, в производстве парфюмерно-косметической продукции и текстиля.
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