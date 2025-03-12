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Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам
Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам - 12.03.2025, ПРАЙМ
Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщает издание "Украинский милитарный... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:31+0300
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщает издание "Украинский милитарный портал". Компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам 7 марта. "Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
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технологии, украина, сша
Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам
Американская компания Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщает издание "Украинский милитарный портал".
Компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам 7 марта.
"Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT