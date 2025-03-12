Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250312/maxar-855696199.html
Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам
Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам - 12.03.2025, ПРАЙМ
Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщает издание "Украинский милитарный... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:31+0300
2025-03-12T10:31+0300
технологии
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщает издание "Украинский милитарный портал". Компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам 7 марта. "Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
https://1prime.ru/20250305/razvedka-855496687.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, украина, сша
Технологии, УКРАИНА, США
10:31 12.03.2025
 
Американская Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская компания Maxar восстановила Украине доступ к спутниковым снимкам

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстановила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщает издание "Украинский милитарный портал".
Компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам 7 марта.
"Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery от правительства США, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были назначены и собраны правительством США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявлял, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
США прекратили делиться разведданными с Украиной, пишет FT
5 марта, 15:15
 
ТехнологииУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала