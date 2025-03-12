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Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США
Стоимость меди в среду утром поднимается более чем на 1% после выхода данных о пошлинах со стороны США на импорт металлов из Канады, свидетельствуют данные... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:21+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром поднимается более чем на 1% после выхода данных о пошлинах со стороны США на импорт металлов из Канады, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.08 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,04%, до 4,8155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41%, до 9 662,5 доллара, алюминия - на 0,33%, до 2 703 доллара, стоимость цинка - на 1,96%, до 2 912,5 доллара. В среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
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рынки, торги, сша, comex, цены на медь
Экономика, Рынки, Торги, США, Comex, цены на медь
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США
Медь дорожает в среду более чем на 1% после новостей о торговой политике США
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром поднимается более чем на 1% после выхода данных о пошлинах со стороны США на импорт металлов из Канады, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.08 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,04%, до 4,8155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41%, до 9 662,5 доллара, алюминия - на 0,33%, до 2 703 доллара, стоимость цинка - на 1,96%, до 2 912,5 доллара.
В среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
Цена на медь снижается третий торговый день подряд