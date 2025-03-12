Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/med-855693690.html
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США
Стоимость меди в среду утром поднимается более чем на 1% после выхода данных о пошлинах со стороны США на импорт металлов из Канады, свидетельствуют данные... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:21+0300
2025-03-12T09:21+0300
экономика
рынки
торги
сша
comex
цены на медь
https://cdnn.1prime.ru/img/83914/79/839147935_0:126:2151:1336_1920x0_80_0_0_9743316528cc99faeb0bb0453760a624.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром поднимается более чем на 1% после выхода данных о пошлинах со стороны США на импорт металлов из Канады, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.08 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,04%, до 4,8155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41%, до 9 662,5 доллара, алюминия - на 0,33%, до 2 703 доллара, стоимость цинка - на 1,96%, до 2 912,5 доллара. В среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
https://1prime.ru/20250311/med-855659286.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83914/79/839147935_0:0:2151:1613_1920x0_80_0_0_d7e2e5ed7ffcb530943c4aee6c9c3922.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, сша, comex, цены на медь
Экономика, Рынки, Торги, США, Comex, цены на медь
09:21 12.03.2025
 
Цена на медь растет после выхода новостей о пошлинах США

Медь дорожает в среду более чем на 1% после новостей о торговой политике США

© РИА Новости . Георгий Зельма | Перейти в медиабанкМедь
Медь - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром поднимается более чем на 1% после выхода данных о пошлинах со стороны США на импорт металлов из Канады, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.08 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,04%, до 4,8155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,41%, до 9 662,5 доллара, алюминия - на 0,33%, до 2 703 доллара, стоимость цинка - на 1,96%, до 2 912,5 доллара.
В среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
Медь
Цена на медь снижается третий торговый день подряд
Вчера, 09:18
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАComexцены на медь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала