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МЭР предложило ввести лимит на покупки на онлайн-платформах

МЭР предложило ввести лимит на покупки на онлайн-платформах - 12.03.2025, ПРАЙМ

МЭР предложило ввести лимит на покупки на онлайн-платформах

Минэкономразвития РФ полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" или лимита на покупки на... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T04:23+0300

2025-03-12T04:23+0300

2025-03-12T04:23+0300

бизнес

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ полагает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" или лимита на покупки на онлайн-платформах, сказано в ответе министерства на обращение депутата ГД, документ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, чтобы уберечь людей от импульсивных трат. В письме министерства отмечается, что в рамках возможного эксперимента по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности. Кроме того, Минэкономразвития концептуально поддерживает инициативу Даванкова и сообщает о готовности принять участие в выработке подходов по защите потребителя от возможных социальных и финансовых проблем. "Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем", - сказано в документе. Уточняется, что в целях выработки механизмов защиты потребителей, связанных с установлением "самозапрета" на совершение покупок на онлайн-платформах, целесообразно оценить правоприменительную практику после введения в действие законодательных новелл в части "самозапрета" на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия граждан в азартных играх. "Вместе с тем обращаем внимание, что разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маректплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ", - сказано в письме.

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бизнес, россия, рф, госдума