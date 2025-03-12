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В Подмосковье отметили рост производства металлических изделий за 2024 год

В Подмосковье отметили рост производства металлических изделий за 2024 год - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье отметили рост производства металлических изделий за 2024 год

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Подмосковье выросло на 49,4% по итогам 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:02+0300

2025-03-12T15:02+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Подмосковье выросло на 49,4% по итогам 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На крупных и средних предприятиях металлообрабатывающей промышленности Московской области работает более 50 тысяч специалистов. Сегодня это сектор промышленности является самым быстрорастущим в регионе. По итогам 2024 года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Подмосковье выросло на 49,4%, в январе этого года рост составил 27,3%", - отметили в ведомстве. Как отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, по объему отгрузки в регионе металлообработка занимает второе место – этот сектор обеспечивает более 15% всего объема отгруженных товаров, работ и услуг в Московской области. Так, в 2024 году металлообрабатывающая промышленность отгрузила продукции на сумму свыше 1 триллиона рублей. "Металлообработка – один из крупнейших в Подмосковье секторов промышленности. Только крупных и средних предприятий отрасли – 185, где трудоустроено 52,8 тысячи человек", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.

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московская область, подмосковье, промышленность, бизнес, металл, металлы