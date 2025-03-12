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Минфин готов изучить продление налогового вычета за переработку винограда
Минфин готов изучить продление налогового вычета за переработку винограда - 12.03.2025, ПРАЙМ
Минфин готов изучить продление налогового вычета за переработку винограда
Минфин РФ готов рассмотреть предложение бизнеса алкогольной отрасли Дагестана по продлению налогового вычета для российских виноделов с 2026 года еще на три... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:41+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть предложение бизнеса алкогольной отрасли Дагестана по продлению налогового вычета для российских виноделов с 2026 года еще на три года, готов также рассматривать идеи бизнеса по улучшению условий предоставления вычета для стимулирования роста объема засаженных виноградников, сообщается на сайте министерства со ссылкой на статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова.Сазанов в рамках рабочей поездки в Дагестан провел совещание с руководством Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию и представителями бизнеса алкогольной отрасли республики. Участники обсудили результаты принятых мер поддержки отрасли, пути ее дальнейшего развития, а также сложности, с которыми сталкивается бизнес в своей деятельности."Представители бизнеса отметили, что предприятия в Дагестане начали развиваться большей частью благодаря механизму налогового вычета за переработку винограда, и предложили продлить его действие на более длительный срок", - говорится в материалах на сайте."Мы понимаем, что налоговые вычеты - это большое подспорье для производителей алкогольной продукции полного цикла. Поэтому готовы рассмотреть предложение о продлении этого механизма еще на три года, вынесем этот вопрос на обсуждение. Видим также запрос на увеличение площадей виноградников. Если у бизнес-сообщества будут идеи, как улучшить условия предоставления налогового вычета для стимулирования засадки винограда, мы также открыты к диалогу по этому вопросу", - сказал Сазанов, комментируя предложение бизнеса.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
Минфин готов изучить продление налогового вычета за переработку винограда
Минфин готов рассмотреть продление налогового вычета за переработку винограда
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ готов рассмотреть предложение бизнеса алкогольной отрасли Дагестана по продлению налогового вычета для российских виноделов с 2026 года еще на три года, готов также рассматривать идеи бизнеса по улучшению условий предоставления вычета для стимулирования роста объема засаженных виноградников, сообщается на сайте министерства со ссылкой на статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова.
Сазанов в рамках рабочей поездки в Дагестан провел совещание с руководством Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию и представителями бизнеса алкогольной отрасли республики. Участники обсудили результаты принятых мер поддержки отрасли, пути ее дальнейшего развития, а также сложности, с которыми сталкивается бизнес в своей деятельности.
"Представители бизнеса отметили, что предприятия в Дагестане начали развиваться большей частью благодаря механизму налогового вычета за переработку винограда, и предложили продлить его действие на более длительный срок", - говорится в материалах на сайте.
"Мы понимаем, что налоговые вычеты - это большое подспорье для производителей алкогольной продукции полного цикла. Поэтому готовы рассмотреть предложение о продлении этого механизма еще на три года, вынесем этот вопрос на обсуждение. Видим также запрос на увеличение площадей виноградников. Если у бизнес-сообщества будут идеи, как улучшить условия предоставления налогового вычета для стимулирования засадки винограда, мы также открыты к диалогу по этому вопросу", - сказал Сазанов, комментируя предложение бизнеса.
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