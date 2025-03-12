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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков - 12.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков
Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:38+0300
2025-03-12T09:38+0300
технологии
минпромторг
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также некоторые осветительные приборы, говорится в проекте постановления на официальном сайте размещения правовой информации. "Утвердить прилагаемые Правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации… Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г", - говорится в документе. К радиоэлектронной продукции, на которую планируется ввести обязательную маркировку, относятся выпрямители, преобразователи статические, штепсели и розетки, печатные платы, некоторые виды светотехнической продукции, портативные фонари, ноутбуки массой не более 10 килограмм, смартфоны, телефонные аппараты и другое. Согласно проекту, с 1 сентября планируется ввести требования по регистрации участников оборота отдельных видов радиоэлектроники, а с 1 декабря 2025 года - начать нанесение средств идентификации. Эксперимент по добровольной маркировке некоторых видов радиоэлектроники проходит в России с 1 декабря 2023 года.
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технологии, минпромторг
Технологии, Минпромторг
09:38 12.03.2025
 
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Минпромторг предложил вводить обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также некоторые осветительные приборы, говорится в проекте постановления на официальном сайте размещения правовой информации.
"Утвердить прилагаемые Правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации… Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г", - говорится в документе.
К радиоэлектронной продукции, на которую планируется ввести обязательную маркировку, относятся выпрямители, преобразователи статические, штепсели и розетки, печатные платы, некоторые виды светотехнической продукции, портативные фонари, ноутбуки массой не более 10 килограмм, смартфоны, телефонные аппараты и другое.
Согласно проекту, с 1 сентября планируется ввести требования по регистрации участников оборота отдельных видов радиоэлектроники, а с 1 декабря 2025 года - начать нанесение средств идентификации.
Эксперимент по добровольной маркировке некоторых видов радиоэлектроники проходит в России с 1 декабря 2023 года.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Минпромторг до конца марта изменит список товаров для параллельного импорта
6 марта, 18:40
 
ТехнологииМинпромторг
 
 
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