https://1prime.ru/20250312/minpromtorg-855694213.html

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков - 12.03.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков

Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T09:38+0300

2025-03-12T09:38+0300

2025-03-12T09:38+0300

технологии

минпромторг

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 сентября поэтапную обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники, среди которых смартфоны и ноутбуки, а также некоторые осветительные приборы, говорится в проекте постановления на официальном сайте размещения правовой информации. "Утвердить прилагаемые Правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации… Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г", - говорится в документе. К радиоэлектронной продукции, на которую планируется ввести обязательную маркировку, относятся выпрямители, преобразователи статические, штепсели и розетки, печатные платы, некоторые виды светотехнической продукции, портативные фонари, ноутбуки массой не более 10 килограмм, смартфоны, телефонные аппараты и другое. Согласно проекту, с 1 сентября планируется ввести требования по регистрации участников оборота отдельных видов радиоэлектроники, а с 1 декабря 2025 года - начать нанесение средств идентификации. Эксперимент по добровольной маркировке некоторых видов радиоэлектроники проходит в России с 1 декабря 2023 года.

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технологии, минпромторг