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Минстрой хочет ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Минстрой хочет ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами
Минстрой хочет ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами - 12.03.2025, ПРАЙМ
Минстрой хочет ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами
Минстрой России прорабатывает введение повышенных взносов на капремонт для домов, оборудованных лифтами, сообщил в среду в Совете Федерации глава ведомства Ирек | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:29+0300
2025-03-12T17:29+0300
бизнес
недвижимость
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минстрой России прорабатывает введение повышенных взносов на капремонт для домов, оборудованных лифтами, сообщил в среду в Совете Федерации глава ведомства Ирек Файзуллин. "Есть практика по введению дифференцированных взносов. Действительно, дома с лифтами должны собирать с квадратного метра больше, для того, чтобы в назначенные моменты эти лифты заменить. Соответствующая инициатива министерством прорабатывается. Законодательство предусматривает приоритизацию работ, влияющих на срок службы домов, а также возможность установления повышенного уровня взносов в доме", - сказал министр. Ранее в интервью РИА Недвижимость гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов говорил, что размер взноса за капремонт в России для домов с лифтами нужно увеличить в среднем на 5,6 рубля, чтобы решить проблему с нехваткой средств на замену подъемных устройств, чей срок эксплуатации подходит к концу.
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бизнес, недвижимость
Бизнес, Недвижимость
17:29 12.03.2025
 
Минстрой хочет ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами

Минстрой намерен ввести повышенные взносы на капремонт для домов с лифтами

Лифт
Лифт
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минстрой России прорабатывает введение повышенных взносов на капремонт для домов, оборудованных лифтами, сообщил в среду в Совете Федерации глава ведомства Ирек Файзуллин.
"Есть практика по введению дифференцированных взносов. Действительно, дома с лифтами должны собирать с квадратного метра больше, для того, чтобы в назначенные моменты эти лифты заменить. Соответствующая инициатива министерством прорабатывается. Законодательство предусматривает приоритизацию работ, влияющих на срок службы домов, а также возможность установления повышенного уровня взносов в доме", - сказал министр.
Ранее в интервью РИА Недвижимость гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов говорил, что размер взноса за капремонт в России для домов с лифтами нужно увеличить в среднем на 5,6 рубля, чтобы решить проблему с нехваткой средств на замену подъемных устройств, чей срок эксплуатации подходит к концу.
Документы - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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