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Миронов призвал провести масштабный федеральный аудит в сфере ЖКХ

Миронов призвал провести масштабный федеральный аудит в сфере ЖКХ - 12.03.2025, ПРАЙМ

Миронов призвал провести масштабный федеральный аудит в сфере ЖКХ

Необходимо проводить федеральный аудит в сфере ЖКХ и национализацию данной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:53+0300

2025-03-12T15:53+0300

2025-03-12T16:09+0300

россия

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Необходимо проводить федеральный аудит в сфере ЖКХ и национализацию данной отрасли, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Ранее депутаты Госдумы от фракции СРЗП встретились с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. "На встрече с главой правительства обсудили ряд важных социальных вопросов... Говорили о проблемах ЖКХ – сегодня это очень острый и болезненный вопрос для наших граждан. Тарифы растут запредельными темпами, в отличие от качества услуг и инфраструктуры. Мы призываем правительство: нужно "замораживать" тарифы, проводить масштабный федеральный аудит в сфере ЖКХ и национализацию отрасли. Частные компании не будут решать системные проблемы, это должно делать государство", - сказал Миронов. Он отметил, что на встрече также было проведено обсуждение законопроекта эсеров о бесплатных земельных участках для воинов СВО. По словам Миронова, накануне такое предложение поддержал президент России Владимир Путин и дал поручение правительству. "Нам важно, как оно будет воплощаться. Мы считаем, что обязательно должна быть предусмотрена норма: если вдруг нет возможности выделять участки, они должны заменяться равноценной денежной компенсацией. Чтобы в любом случае наши участники СВО получали эту поддержку", - рассказал лидер эсеров. Миронов добавил, что в ходе встречи эсеры и кабмин также обсудили запуск новой жилищной программы для граждан России. Он напомнил, что суть программы в наемных домах социального использования, и фактически это льготная аренда, которой могли бы пользоваться российские семьи с детьми, бюджетники, работники производств, в том числе оборонных, переезжающие из других регионов, беженцы из приграничья, "причем, независимо от дохода". По мнению депутата Госдумы, это вариант недорогого арендного жилья, для людей, которые не могут позволить себе ипотеку или временно переезжают в другие регионы, и формально этот механизм существует уже больше 10 лет, но на всю страну таких наемных домов меньше сотни, поэтому эсеры сейчас предлагают совместно с министерством строительства и ЖКХ России запустить более масштабный пилотный проект в трех регионах. "В ходе встречи мы поднимали вопросы госзакупок, в том числе практики закупок у взаимозависимых лиц, которую нужно ограничивать, поскольку она ведет к завышению цен и тарифов. Я также напомнил членам кабмина о наших предложениях по госрегулированию цен, обязательно надо ограничивать торговые наценки на основные продукты питания", - заключил парламентарий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня провел встречу с депутатами Госдумы от фракции СРЗП, а также он встретится с депутатами думской фракции "Новые люди". Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в Думе идёт подготовка к отчёту правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.

https://1prime.ru/20250307/zhkkh-855540075.html

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россия, сергей миронов, госдума