https://1prime.ru/20250312/mironov-855714285.html

Миронов предложил разобраться в причинах роста тарифов на ЖКХ

Миронов предложил разобраться в причинах роста тарифов на ЖКХ - 12.03.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил разобраться в причинах роста тарифов на ЖКХ

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил разобраться в причинах повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T17:08+0300

2025-03-12T17:08+0300

2025-03-12T17:08+0300

москва

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил разобраться в причинах повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. "Мы уверены, что рано или поздно надо... разбираться в том числе с теми, кто является хозяином и различных управляющих компаний, и источником ресурсов. Потому что здесь, с нашей точки зрения, неправильно была сделана приватизация", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Миронов отметил, что, по официальной информации, платежи по коммунальным услугам подорожали на 10%, однако, в реальности некоторые россияне сталкиваются с повышением платы за услуги ЖКХ до 25%. По мнению депутата Госдумы, управляющие компании "задирают цены, ничего не ремонтируют, ничего не делают". Премьер Мишустин сегодня провел встречу с депутатами Госдумы от фракции СРЗП, а также он встретился с депутатами думской фракции "Новые люди". Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идёт подготовка к отчёту правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.

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москва, сергей миронов, госдума