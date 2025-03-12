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Миронов предложил разобраться в причинах роста тарифов на ЖКХ - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Миронов предложил разобраться в причинах роста тарифов на ЖКХ
Миронов предложил разобраться в причинах роста тарифов на ЖКХ - 12.03.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил разобраться в причинах роста тарифов на ЖКХ
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил разобраться в причинах повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:08+0300
2025-03-12T17:08+0300
москва
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил разобраться в причинах повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. "Мы уверены, что рано или поздно надо... разбираться в том числе с теми, кто является хозяином и различных управляющих компаний, и источником ресурсов. Потому что здесь, с нашей точки зрения, неправильно была сделана приватизация", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Миронов отметил, что, по официальной информации, платежи по коммунальным услугам подорожали на 10%, однако, в реальности некоторые россияне сталкиваются с повышением платы за услуги ЖКХ до 25%. По мнению депутата Госдумы, управляющие компании "задирают цены, ничего не ремонтируют, ничего не делают". Премьер Мишустин сегодня провел встречу с депутатами Госдумы от фракции СРЗП, а также он встретился с депутатами думской фракции "Новые люди". Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идёт подготовка к отчёту правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.
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москва, сергей миронов, госдума
МОСКВА, Сергей Миронов, Госдума
17:08 12.03.2025
 
Миронов предложил разобраться в причинах роста тарифов на ЖКХ

Миронов предложил разобраться в причинах повышения тарифов на ЖКХ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк"Справедливая Россия"
Справедливая Россия - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил разобраться в причинах повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги.
"Мы уверены, что рано или поздно надо... разбираться в том числе с теми, кто является хозяином и различных управляющих компаний, и источником ресурсов. Потому что здесь, с нашей точки зрения, неправильно была сделана приватизация", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Миронов отметил, что, по официальной информации, платежи по коммунальным услугам подорожали на 10%, однако, в реальности некоторые россияне сталкиваются с повышением платы за услуги ЖКХ до 25%. По мнению депутата Госдумы, управляющие компании "задирают цены, ничего не ремонтируют, ничего не делают".
Премьер Мишустин сегодня провел встречу с депутатами Госдумы от фракции СРЗП, а также он встретился с депутатами думской фракции "Новые люди". Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идёт подготовка к отчёту правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Миронов призвал провести масштабный федеральный аудит в сфере ЖКХ
15:53
 
МОСКВАСергей МироновГосдума
 
 
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