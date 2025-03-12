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Мишустин встретится с депутатами думских фракций
Мишустин встретится с депутатами думских фракций - 12.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин встретится с депутатами думских фракций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с депутатами думских фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди", сообщила пресс-служба кабмина. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T00:19+0300
2025-03-12T00:19+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с депутатами думских фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди", сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 12 марта проведёт первые консультации с депутатами Государственной Думы в рамках подготовки к ежегодному отчёту кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди" состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идёт подготовка к отчёту правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.
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РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума
Мишустин встретится с депутатами думских фракций
Мишустин встретится с депутатами "Справедливой России" и "Новых людей" 12 марта
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится с депутатами думских фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди", сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 12 марта проведёт первые консультации с депутатами Государственной Думы в рамках подготовки к ежегодному отчёту кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди" состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идёт подготовка к отчёту правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.