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Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ
Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ - 12.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ
Вложения в исследования искусственного интеллекта являются важным шагом для достижения технологического суверенитета, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:24+0300
2025-03-12T17:26+0300
экономика
технологии
финансы
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вложения в исследования искусственного интеллекта являются важным шагом для достижения технологического суверенитета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду провел встречу с представителями фракции "Новые люди" в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме. "Очень важным шагом для достижения технологического суверенитета являются вложения в исследования искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции. Глава кабмина обратил внимание на инициативы фракции по этой теме. "Финансирование выполнения мероприятий в этой сфере предусмотрено в федеральном бюджете во многом благодаря вашей фракции", - сказал Мишустин.
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технологии, финансы, михаил мишустин, госдума
Экономика, Технологии, Финансы, Михаил Мишустин, Госдума
17:24 12.03.2025 (обновлено: 17:26 12.03.2025)
 
Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ

Мишустин: вложения в ИИ являются важным шагом для технологического суверенитета

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вложения в исследования искусственного интеллекта являются важным шагом для достижения технологического суверенитета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду провел встречу с представителями фракции "Новые люди" в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме.
"Очень важным шагом для достижения технологического суверенитета являются вложения в исследования искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции.
Глава кабмина обратил внимание на инициативы фракции по этой теме.
"Финансирование выполнения мероприятий в этой сфере предусмотрено в федеральном бюджете во многом благодаря вашей фракции", - сказал Мишустин.
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