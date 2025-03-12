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Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ

Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ - 12.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ

Вложения в исследования искусственного интеллекта являются важным шагом для достижения технологического суверенитета, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T17:24+0300

2025-03-12T17:24+0300

2025-03-12T17:26+0300

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технологии

финансы

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вложения в исследования искусственного интеллекта являются важным шагом для достижения технологического суверенитета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду провел встречу с представителями фракции "Новые люди" в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме. "Очень важным шагом для достижения технологического суверенитета являются вложения в исследования искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции. Глава кабмина обратил внимание на инициативы фракции по этой теме. "Финансирование выполнения мероприятий в этой сфере предусмотрено в федеральном бюджете во многом благодаря вашей фракции", - сказал Мишустин.

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технологии, финансы, михаил мишустин, госдума