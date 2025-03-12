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Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ
Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ - 12.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ
Вложения в исследования искусственного интеллекта являются важным шагом для достижения технологического суверенитета, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:24+0300
2025-03-12T17:24+0300
2025-03-12T17:26+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вложения в исследования искусственного интеллекта являются важным шагом для достижения технологического суверенитета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду провел встречу с представителями фракции "Новые люди" в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме. "Очень важным шагом для достижения технологического суверенитета являются вложения в исследования искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции. Глава кабмина обратил внимание на инициативы фракции по этой теме. "Финансирование выполнения мероприятий в этой сфере предусмотрено в федеральном бюджете во многом благодаря вашей фракции", - сказал Мишустин.
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технологии, финансы, михаил мишустин, госдума
Экономика, Технологии, Финансы, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин объяснил необходимость вложений в ИИ
Мишустин: вложения в ИИ являются важным шагом для технологического суверенитета
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вложения в исследования искусственного интеллекта являются важным шагом для достижения технологического суверенитета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду провел встречу с представителями фракции "Новые люди" в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме.
"Очень важным шагом для достижения технологического суверенитета являются вложения в исследования искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции.
Глава кабмина обратил внимание на инициативы фракции по этой теме.
"Финансирование выполнения мероприятий в этой сфере предусмотрено в федеральном бюджете во многом благодаря вашей фракции", - сказал Мишустин.
ЕС хочет использовать ИИ для борьбы с обходом санкций против России