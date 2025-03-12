https://1prime.ru/20250312/mosbirzha-855717185.html

Доля торгов валютой из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51%

Доля торгов валютой из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51% - 12.03.2025, ПРАЙМ

Доля торгов валютой из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51%

Доля биржевого сегмента рынка валюты за 2024 год из-за санкций на Московскую биржу упала с 51% до 30%, а доля внебиржевого выросла с 49% до 70%, следует из... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T18:34+0300

2025-03-12T18:34+0300

2025-03-12T18:34+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Доля биржевого сегмента рынка валюты за 2024 год из-за санкций на Московскую биржу упала с 51% до 30%, а доля внебиржевого выросла с 49% до 70%, следует из "Обзора финансовых инструментов за 2024 год", подготовленного ЦБ РФ. "Из‑за санкций в отношении группы "Московской биржи" доля биржевого сегмента за год сократилась с 51 до 30%, а доля внебиржевого выросла с 49 до 70%. В результате санкций биржевые торги долларом и евро прекратились, а ряд крупных участников перевели все валютные операции во внебиржевой сегмент. Это привело к снижению среднего размера сделки на бирже с пиковых 3,3 миллиона рублей в мае до 2,1 миллиона в декабре", - говорится в обзоре. "Роль физических лиц на валютном рынке заметно снизилась. Доля населения в оборотах в декабре 2024 года сократилась до 3% по сравнению с 8% годом ранее. Интерес физических лиц к валютным операциям значительно снизился после прекращения биржевых торгов долларом и евро и, как следствие, возможности совершать арбитражные операции с использованием данных валют", - также сообщает ЦБ.

https://1prime.ru/20241101/mosbirzha-852547645.html

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торги, рынки, валюта