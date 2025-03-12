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Доля торгов валютой из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51% - 12.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250312/mosbirzha-855717185.html
Доля торгов валютой из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51%
Доля торгов валютой из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51% - 12.03.2025, ПРАЙМ
Доля торгов валютой из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51%
Доля биржевого сегмента рынка валюты за 2024 год из-за санкций на Московскую биржу упала с 51% до 30%, а доля внебиржевого выросла с 49% до 70%, следует из... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:34+0300
2025-03-12T18:34+0300
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торги
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валюта
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Доля биржевого сегмента рынка валюты за 2024 год из-за санкций на Московскую биржу упала с 51% до 30%, а доля внебиржевого выросла с 49% до 70%, следует из "Обзора финансовых инструментов за 2024 год", подготовленного ЦБ РФ. "Из‑за санкций в отношении группы "Московской биржи" доля биржевого сегмента за год сократилась с 51 до 30%, а доля внебиржевого выросла с 49 до 70%. В результате санкций биржевые торги долларом и евро прекратились, а ряд крупных участников перевели все валютные операции во внебиржевой сегмент. Это привело к снижению среднего размера сделки на бирже с пиковых 3,3 миллиона рублей в мае до 2,1 миллиона в декабре", - говорится в обзоре. "Роль физических лиц на валютном рынке заметно снизилась. Доля населения в оборотах в декабре 2024 года сократилась до 3% по сравнению с 8% годом ранее. Интерес физических лиц к валютным операциям значительно снизился после прекращения биржевых торгов долларом и евро и, как следствие, возможности совершать арбитражные операции с использованием данных валют", - также сообщает ЦБ.
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торги, рынки, валюта
Экономика, Торги, Рынки, валюта
18:34 12.03.2025
 
Доля торгов валютой из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51%

ЦБ: доля биржевых торгов валютой за 2024 году из-за санкций на Мосбирже упала до 30% с 51%

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Доля биржевого сегмента рынка валюты за 2024 год из-за санкций на Московскую биржу упала с 51% до 30%, а доля внебиржевого выросла с 49% до 70%, следует из "Обзора финансовых инструментов за 2024 год", подготовленного ЦБ РФ.
"Из‑за санкций в отношении группы "Московской биржи" доля биржевого сегмента за год сократилась с 51 до 30%, а доля внебиржевого выросла с 49 до 70%. В результате санкций биржевые торги долларом и евро прекратились, а ряд крупных участников перевели все валютные операции во внебиржевой сегмент. Это привело к снижению среднего размера сделки на бирже с пиковых 3,3 миллиона рублей в мае до 2,1 миллиона в декабре", - говорится в обзоре.
"Роль физических лиц на валютном рынке заметно снизилась. Доля населения в оборотах в декабре 2024 года сократилась до 3% по сравнению с 8% годом ранее. Интерес физических лиц к валютным операциям значительно снизился после прекращения биржевых торгов долларом и евро и, как следствие, возможности совершать арбитражные операции с использованием данных валют", - также сообщает ЦБ.
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