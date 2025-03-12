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Мосбиржа запустит торги криптоактивами с появлением регулирования
Мосбиржа запустит торги криптоактивами с появлением регулирования - 12.03.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит торги криптоактивами с появлением регулирования
Мосбиржа готова запустить торги инструментами, привязанными к криптоактивам, после появления соответствующего регулирования, сообщила биржа РИА Новости. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:55+0300
2025-03-12T19:55+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мосбиржа готова запустить торги инструментами, привязанными к криптоактивам, после появления соответствующего регулирования, сообщила биржа РИА Новости. "Биржа внимательно следит за инициативами Банка России и развитием регулирования в этой сфере. Мы готовы запустить торги инструментами, привязанными к стоимости криптоактивов, сразу после появления соответствующего регулирования", - говорится в ответе на соответствующий запрос. Ранее в среду Банк России сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложение разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Также есть планы вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, но которые не предусматривают её поставки, позже добавил регулятор.
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рынки, мосбиржа
Криптовалюта, Рынки, Мосбиржа
Мосбиржа запустит торги криптоактивами с появлением регулирования
Мосбиржа запустит торги активами, привязанными к криптовалюте, с появлением регулирования
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мосбиржа готова запустить торги инструментами, привязанными к криптоактивам, после появления соответствующего регулирования, сообщила биржа РИА Новости.
"Биржа внимательно следит за инициативами Банка России и развитием регулирования в этой сфере. Мы готовы запустить торги инструментами, привязанными к стоимости криптоактивов, сразу после появления соответствующего регулирования", - говорится в ответе на соответствующий запрос.
Ранее в среду Банк России сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложение разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
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Также есть планы вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, но которые не предусматривают её поставки, позже добавил регулятор.