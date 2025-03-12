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Мосбиржа запустит торги криптоактивами с появлением регулирования

Мосбиржа запустит торги криптоактивами с появлением регулирования - 12.03.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа запустит торги криптоактивами с появлением регулирования

Мосбиржа готова запустить торги инструментами, привязанными к криптоактивам, после появления соответствующего регулирования, сообщила биржа РИА Новости. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:55+0300

2025-03-12T19:55+0300

2025-03-12T19:56+0300

криптовалюта

рынки

мосбиржа

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мосбиржа готова запустить торги инструментами, привязанными к криптоактивам, после появления соответствующего регулирования, сообщила биржа РИА Новости. "Биржа внимательно следит за инициативами Банка России и развитием регулирования в этой сфере. Мы готовы запустить торги инструментами, привязанными к стоимости криптоактивов, сразу после появления соответствующего регулирования", - говорится в ответе на соответствующий запрос. Ранее в среду Банк России сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложение разрешить ограниченному кругу инвесторов в РФ торговать криптовалютой. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Также есть планы вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, но которые не предусматривают её поставки, позже добавил регулятор.

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рынки, мосбиржа