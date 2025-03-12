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МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Турции

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Турции - 12.03.2025, ПРАЙМ

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Турции

МТС запустила в мобильном приложении оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду – TR QR; в текущем году компания планирует предоставить... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:34+0300

2025-03-12T16:34+0300

2025-03-12T16:35+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. МТС запустила в мобильном приложении оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду – TR QR; в текущем году компания планирует предоставить возможность оплачивать по национальным QR-кодам в других популярных у российских туристов странах, включая СНГ, сообщили РИА Новости в МТС. "ПАО "МТС" ... цифровая экосистема, объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду – TR QR. Физические лица могут совершать платежи с помощью приложения "Мой МТС" без комиссии", - рассказали в компании. Отмечается, что для оплаты нужно открыть приложение, на вкладке "Деньги" выбрать "Оплата по QR-коду" и отсканировать QR. Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с банковских карт любых российских банков. Все платежи осуществляются в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Турции. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции. "Первой страной мы выбрали Турцию, как одну из наиболее востребованных стран у россиян в сезон отпусков. В 2025 году мы планируем запустить оплату по национальным QR-кодам по другим популярным у российских туристов направлениям, а также в странах СНГ", – рассказал руководитель кластера "Платежи и переводы" МТС Кирилл Пальчун.

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мтс, турция, финансы, снг, qr-код, технологии, оплата