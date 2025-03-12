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МВД рассказало о мошенниках, предлагающих помощь с самозапретом на кредиты

МВД рассказало о мошенниках, предлагающих помощь с самозапретом на кредиты - 12.03.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало о мошенниках, предлагающих помощь с самозапретом на кредиты

Мошенники под видом сотрудников "Госуслуг" по телефону могут предлагать "помощь" с установлением самозапрета на получение кредитов, предупредила представитель... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T09:52+0300

2025-03-12T09:52+0300

2025-03-12T09:52+0300

мошенничество

общество

финансы

мвд

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников "Госуслуг" по телефону могут предлагать "помощь" с установлением самозапрета на получение кредитов, предупредила представитель МВД РФ Ирина Волк. Она напомнила, что для пресечения мошенничеств, совершаемых путем незаконного оформления кредитов, с 1 марта законодательно введена возможность установления гражданином запрета на заключение с ним договоров потребительского займа (кредита). "Обратите внимание, что данным нововведением могут воспользоваться мошенники, которые под видом сотрудников "Госуслуг" по телефону могут предлагать "помощь" с установлением самозапрета", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, необходимо помнить, что выполнить данные действия за другое лицо невозможно, а сотрудники "Госуслуг" никогда не звонят, чтобы предложить помощь по телефону. Самозапрет можно установить на портале госуслуг. После оформления заявления информация будет автоматически перенаправлена во все бюро кредитных историй. Если банк при установленном самозапрете все же оформит на вас кредит, то не сможет требовать исполнения обязательств по такому договору.

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общество , финансы, мвд