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В России выросли продажи контрафактных наушников мировых брендов

В России выросли продажи контрафактных наушников мировых брендов - 12.03.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи контрафактных наушников мировых брендов

Около 10% продаж акустических систем и наушников бренда Marshall приходится на Россию, но более половины из них являются подделками, говорится в материале... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T09:35+0300

2025-03-12T09:35+0300

2025-03-12T09:35+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Около 10% продаж акустических систем и наушников бренда Marshall приходится на Россию, но более половины из них являются подделками, говорится в материале издания "Коммерсантъ".Перед уходом с российского рынка в 2022 году доля продаж была всего около 2%. Оригинальные товары марки можно было приобрести только у специализированных розничных магазинов или крупных ритейлеров, средняя цена составляла 21 тысячу рублей.В настоящее время значительная часть продаж осуществляется через маркетплейсы, где существует высокий риск попадания подделок в связи с ослабленным контролем. В 2024 году в России было продано наушников на сумму 73 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Доля бренда JBL составляет 7% по количеству и 10% по стоимости продаж, а доля Marshall - 1% и 4% соответственно.Эксперты указывают, что многие подделки сложно отличить от оригиналов и проверить их возможно только с помощью технической экспертизы.

https://1prime.ru/20250307/8marta-855530872.html

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