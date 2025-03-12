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В Госдуме рассказали о преимуществах нулевого НДС для производителей БАС
В Госдуме рассказали о преимуществах нулевого НДС для производителей БАС - 12.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о преимуществах нулевого НДС для производителей БАС
Установление нулевой ставки НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих для них будет способствовать развитию внутреннего рынка... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:07+0300
2025-03-12T17:07+0300
2025-03-12T17:07+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Установление нулевой ставки НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих для них будет способствовать развитию внутреннего рынка таких систем, заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. "Совместно с профильными министерствами и ведомствами мной подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс - о распространении нулевой ставки НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих… Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики, например, в сельском хозяйстве – это, например, мониторинг и инвентаризация сельхозугодий, создание электронных карт полей", - сообщила Школкина. Кроме того, БАС могут широко применяться для мониторинга и аэрофотообследования территорий, линий нефте- и газопроводов и электропередач, строительных площадок, а также использоваться для поиска людей и контроля за соблюдением правил дорожного движения, отметила депутат. Она напомнила, что сейчас нулевая ставка НДС действует при реализации гражданских воздушных судов, запасных частей и иных комплектующих изделий. С 2023 года эта норма распространяется на беспилотные гражданские воздушные суда, за исключением судов с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее, "что, как мне кажется, является несправедливым", сказала Школкина. "В этой связи законопроектом предлагается установить нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, в том числе двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для производства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ", - пояснила первый зампред думского комитета. Законопроект уже направлен в правительство для получения отзыва на него.
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бизнес, россия, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Госдума
В Госдуме рассказали о преимуществах нулевого НДС для производителей БАС
Школкина: нулевой НДС позволит развивать внутренний рынок беспилотных авиасистем
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Установление нулевой ставки НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих для них будет способствовать развитию внутреннего рынка таких систем, заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
"Совместно с профильными министерствами и ведомствами мной подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс - о распространении нулевой ставки НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих… Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики, например, в сельском хозяйстве – это, например, мониторинг и инвентаризация сельхозугодий, создание электронных карт полей", - сообщила Школкина.
Кроме того, БАС могут широко применяться для мониторинга и аэрофотообследования территорий, линий нефте- и газопроводов и электропередач, строительных площадок, а также использоваться для поиска людей и контроля за соблюдением правил дорожного движения, отметила депутат.
Она напомнила, что сейчас нулевая ставка НДС действует при реализации гражданских воздушных судов, запасных частей и иных комплектующих изделий. С 2023 года эта норма распространяется на беспилотные гражданские воздушные суда, за исключением судов с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее, "что, как мне кажется, является несправедливым", сказала Школкина.
"В этой связи законопроектом предлагается установить нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, в том числе двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, предназначенных для производства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ", - пояснила первый зампред думского комитета.
Законопроект уже направлен в правительство для получения отзыва на него.
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