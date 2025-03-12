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Парламент Нидерландов проголосовал против участия в "перевооружении Европы"

Парламент Нидерландов проголосовал против участия в "перевооружении Европы" - 12.03.2025, ПРАЙМ

Парламент Нидерландов проголосовал против участия в "перевооружении Европы"

Большинство в парламенте Нидерландов проголосовало против участия королевства в инициативе Еврокомиссии по перевооружению Европы, пишет газета Volkskrant. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:10+0300

2025-03-12T13:10+0300

2025-03-12T13:10+0300

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ГААГА, 12 мар - ПРАЙМ. Большинство в парламенте Нидерландов проголосовало против участия королевства в инициативе Еврокомиссии по перевооружению Европы, пишет газета Volkskrant. Уточняется, что Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71) выступила против участия Нидерландов в европейском плане по перевооружению Европы. Три из четырех партий, входящих в правящую коалицию - Партия свободы (PVV), "Фермерско-гражданское движение" (BBB), "Новый общественный договор" (NSC) - проголосовали против данного предложения. Только Народная партия за свободу и демократию (VVD) из коалиции поддержала участие в инициативе. Как отмечает газета, это ставит премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, который согласился на реализацию плана во время экстренного заседания глав правительств ЕС по Украине в Брюсселе на прошлой неделе, в трудное положение. Итоги голосования должны заставить Схофа вернуться в Брюссель для корректировки предложения Еврокомиссии. Оппоненты Схофа в коалиции считают, что план "перевооружения" несет большие финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия представит более подробный план на следующей неделе, после чего государства-члены ЕС смогут проголосовать.

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