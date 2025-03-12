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Средняя пенсия в России просела ниже трети от зарплаты, пишут СМИ - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Средняя пенсия в России просела ниже трети от зарплаты, пишут СМИ
Средняя пенсия в России просела ниже трети от зарплаты, пишут СМИ - 12.03.2025, ПРАЙМ
Средняя пенсия в России просела ниже трети от зарплаты, пишут СМИ
Согласно Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, в России пожилые люди получают страховую пенсию, которая составляет всего лишь 29% от... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:50+0300
2025-03-12T09:50+0300
экономика
россия
пенсии
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Согласно Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, в России пожилые люди получают страховую пенсию, которая составляет всего лишь 29% от средней зарплаты, передают "Известия"."В России на конец прошлого года средняя страховая пенсия по старости составила 25 тыс. рублей, а средняя зарплата — 86 тыс. Таким образом при завершении трудовой деятельности пожилые люди получают от государства ниже трети (29%) от заработка", - сказано в тексте материала.Этот показатель является самым низким с 2017 года, когда он был на уровне 36%. Международная организация труда рекомендует поддерживать коэффициент замещения не ниже 40%. Сравнение пенсий с утраченным заработком, однако, не является показательным, так как зарплаты растут неравномерно.Рекордный рост доходов россиян за последние годы может быть одной из причин уменьшения компенсаций после потери заработка. Еще одним фактором является отмена индексации пенсий для работающих граждан, что отразилось на размере выплат и коэффициенте замещения.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
09:50 12.03.2025
 
Средняя пенсия в России просела ниже трети от зарплаты, пишут СМИ

"Известия": средняя пенсия в России просела ниже трети от зарплаты

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Согласно Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, в России пожилые люди получают страховую пенсию, которая составляет всего лишь 29% от средней зарплаты, передают "Известия".
"В России на конец прошлого года средняя страховая пенсия по старости составила 25 тыс. рублей, а средняя зарплата — 86 тыс. Таким образом при завершении трудовой деятельности пожилые люди получают от государства ниже трети (29%) от заработка", - сказано в тексте материала.
Этот показатель является самым низким с 2017 года, когда он был на уровне 36%. Международная организация труда рекомендует поддерживать коэффициент замещения не ниже 40%. Сравнение пенсий с утраченным заработком, однако, не является показательным, так как зарплаты растут неравномерно.
Рекордный рост доходов россиян за последние годы может быть одной из причин уменьшения компенсаций после потери заработка. Еще одним фактором является отмена индексации пенсий для работающих граждан, что отразилось на размере выплат и коэффициенте замещения.
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