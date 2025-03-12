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Путин проведет переговоры с Лукашенко - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Путин проведет переговоры с Лукашенко
Путин проведет переговоры с Лукашенко - 12.03.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с Лукашенко
Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом, ожидается | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:09+0300
2025-03-12T12:16+0300
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом, ожидается подписание ряда документов, сообщает пресс-служба Кремля. "Тринадцатого марта Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы белорусского государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня. Кроме того, по итогам переговоров ожидается подписание ряда совместных документов.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
12:09 12.03.2025 (обновлено: 12:16 12.03.2025)
 
Путин проведет переговоры с Лукашенко

Путин проведет переговоры с Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом, ожидается подписание ряда документов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого марта Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы белорусского государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня. Кроме того, по итогам переговоров ожидается подписание ряда совместных документов.
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