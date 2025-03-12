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В Италии оценили, на каких отраслях скажется перевооружение Европы

В Италии оценили, на каких отраслях скажется перевооружение Европы - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Италии оценили, на каких отраслях скажется перевооружение Европы

Итальянский дипломат и бывший посол Бруно Скапини, представляющий оппозиционную непарламентскую партию "Суверенная и народная демократия", считает, что... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:30+0300

2025-03-12T16:30+0300

2025-03-12T16:30+0300

экономика

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европа

мировая экономика

урсула фон дер ляйен

вооружение

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РИМ, 12 мар - ПРАЙМ. Итальянский дипломат и бывший посол Бруно Скапини, представляющий оппозиционную непарламентскую партию "Суверенная и народная демократия", считает, что инициатива Еврокомиссии по перевооружению Европы приведет к сокращению финансирования ключевых гражданских сфер ЕС, таких как здравоохранение, образование и транспорт.В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила привлечь 800 миллиардов евро в течение четырех лет для реализации программы перевооружения Европы. Основная часть этих средств, согласно плану, должна поступить из бюджетов стран ЕС. В рамках инициативы Еврокомиссия также намерена предоставить странам-членам бюджетные послабления и направить на военные нужды часть средств, ранее выделенных на развитие регионов. Ожидается, что проект поспособствует увеличению военного производства в Европе и позволит проводить совместные закупки вооружений.Скапини считает, что подобные меры несут серьезные риски для экономики и социальной политики. По его мнению, перераспределение ресурсов в пользу военной сферы негативно скажется на развитии общества, особенно в Италии. Он подчеркнул, что увеличение оборонных расходов приведет к сокращению финансирования социальных программ, здравоохранения, транспорта, сферы услуг, культуры и образования.Оппозиционная партия планирует провести в субботу в Риме акцию против роста военных расходов в ЕС и участия Европы в конфликте на Украине. Дипломат также раскритиковал аргументы сторонников перевооружения, которые утверждают, что военные инвестиции способствуют экономическому росту. Он отметил, что реальный экономический эффект от военных вложений значительно ниже, чем от инвестиций в культуру и социальные сферы.Кроме того, Скапини обвинил европейских лидеров в лицемерии, заявив, что они защищают национальные интересы своих стран, но при этом Италия остается без четкой стратегии. Он отметил, что предыдущие правительства не уделяли должного внимания национальным интересам, иначе стране не пришлось бы выбирать между экономическими трудностями и размещением ядерного оружия. По его мнению, и нынешние власти не проявляют четкой позиции в вопросе перевооружения. В тот же день в Риме состоится несколько мирных акций, крупнейшая из которых пройдет при участии различных политических сил. Она будет направлена на поддержку Украины, Евросоюза и его инициатив по урегулированию конфликта.

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ес, ек, италия, европа, мировая экономика, урсула фон дер ляйен, вооружение