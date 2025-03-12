https://1prime.ru/20250312/peskov-855701588.html

Песков сообщил о возможности быстро организовать разговор Путина и Трампа

Песков сообщил о возможности быстро организовать разговор Путина и Трампа - 12.03.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил о возможности быстро организовать разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T12:42+0300

2025-03-12T12:42+0300

2025-03-12T12:48+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как сообщил пресс-секретарь журналистам, в Кремле не исключают возможность телефонного разговора лидеров стран на высшем уровне. Также Песков отметил, что имеющиеся каналы для диалога с США позволят при необходимости организовать подобный разговор в кратчайшие сроки.Однако Песков также сообщил, что в настоящее время конкретных договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет."Вы правильно понимаете", - ответил журналистам на вопрос о том, нет ли пока четких договоренностей о телефонном разговоре между лидерами России и США.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется переговорить с Путиным на текущей неделе. Кроме того, Трамп отметил, что по его мнению, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.Помимо этого Песков сообщил, что между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль. Он также добавил, что о дальнейших контактах российской и американской сторон будет сообщаться по мере того, как эти встречи состоятся."Нет, уже по мере того, как они (контакты - ред.) состоятся, мы будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с кем еще будут контакты у России помимо американского госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

https://1prime.ru/20250311/peskov-855683009.html

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп