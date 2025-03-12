https://1prime.ru/20250312/peskov-855701588.html
Песков сообщил о возможности быстро организовать разговор Путина и Трампа
Песков сообщил о возможности быстро организовать разговор Путина и Трампа - 12.03.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил о возможности быстро организовать разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:42+0300
2025-03-12T12:42+0300
2025-03-12T12:48+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как сообщил пресс-секретарь журналистам, в Кремле не исключают возможность телефонного разговора лидеров стран на высшем уровне. Также Песков отметил, что имеющиеся каналы для диалога с США позволят при необходимости организовать подобный разговор в кратчайшие сроки.Однако Песков также сообщил, что в настоящее время конкретных договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет."Вы правильно понимаете", - ответил журналистам на вопрос о том, нет ли пока четких договоренностей о телефонном разговоре между лидерами России и США.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется переговорить с Путиным на текущей неделе. Кроме того, Трамп отметил, что по его мнению, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.Помимо этого Песков сообщил, что между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль. Он также добавил, что о дальнейших контактах российской и американской сторон будет сообщаться по мере того, как эти встречи состоятся."Нет, уже по мере того, как они (контакты - ред.) состоятся, мы будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с кем еще будут контакты у России помимо американского госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.
https://1prime.ru/20250311/peskov-855683009.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f86d3e8ff3ef4e2da126a64bbfcf2cd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков сообщил о возможности быстро организовать разговор Путина и Трампа
Песков: при необходимости разговор Путина и Трампа будет быстро организован
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщил пресс-секретарь журналистам, в Кремле не исключают возможность телефонного разговора лидеров стран на высшем уровне. Также Песков отметил, что имеющиеся каналы для диалога с США позволят при необходимости организовать подобный разговор в кратчайшие сроки.
Однако Песков также сообщил, что в настоящее время конкретных договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет.
"Вы правильно понимаете", - ответил журналистам на вопрос о том, нет ли пока четких договоренностей о телефонном разговоре между лидерами России и США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется переговорить с Путиным на текущей неделе. Кроме того, Трамп отметил, что по его мнению, согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
Помимо этого Песков сообщил, что между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты, о которых проинформирует Кремль. Он также добавил, что о дальнейших контактах российской и американской сторон будет сообщаться по мере того, как эти встречи состоятся.
"Нет, уже по мере того, как они (контакты - ред.) состоятся, мы будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с кем еще будут контакты у России помимо американского госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.
Песков: Путин знал об операции в Судже с заходом в тыл ВСУ до ее начала