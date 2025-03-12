Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250312/peskov-855701768.html
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков - 12.03.2025, ПРАЙМ
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков
Возможности для сотрудничества между Россией и США по экономическим проектам, включая редкоземельные металлы, есть, но пока нет конкретных договоренностей. Об... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:42+0300
2025-03-12T12:42+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906101_0:345:2648:1835_1920x0_80_0_0_b629f52fac62057d54cade632f194589.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возможности для сотрудничества между Россией и США по экономическим проектам, включая редкоземельные металлы, есть, но пока нет конкретных договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, президент России Владимир Путин уже ранее высказался о потенциале широкого взаимодействия и сотрудничества в различных экономических проектах, включая разработку редкоземельных металлов."Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведется", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.В интервью с Павлом Зарубиным Путин также заявил, что Россия готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
https://1prime.ru/20250310/pomosch-855622288.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906101_159:0:2606:1835_1920x0_80_0_0_90d8071b8555aa56966caae79b3866dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
12:42 12.03.2025
 
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков

Песков: возможности сотрудничества РФ и США по редкоземельным металлам есть

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возможности для сотрудничества между Россией и США по экономическим проектам, включая редкоземельные металлы, есть, но пока нет конкретных договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин уже ранее высказался о потенциале широкого взаимодействия и сотрудничества в различных экономических проектах, включая разработку редкоземельных металлов.
"Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведется", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
В интервью с Павлом Зарубиным Путин также заявил, что Россия готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
В США усомнились в возобновлении помощи Украине после сделки по ресурсам
10 марта, 11:18
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала