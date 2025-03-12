https://1prime.ru/20250312/peskov-855701768.html

Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков

Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков - 12.03.2025, ПРАЙМ

Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков

Возможности для сотрудничества между Россией и США по экономическим проектам, включая редкоземельные металлы, есть, но пока нет конкретных договоренностей. Об... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T12:42+0300

2025-03-12T12:42+0300

2025-03-12T12:42+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906101_0:345:2648:1835_1920x0_80_0_0_b629f52fac62057d54cade632f194589.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возможности для сотрудничества между Россией и США по экономическим проектам, включая редкоземельные металлы, есть, но пока нет конкретных договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, президент России Владимир Путин уже ранее высказался о потенциале широкого взаимодействия и сотрудничества в различных экономических проектах, включая разработку редкоземельных металлов."Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведется", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.В интервью с Павлом Зарубиным Путин также заявил, что Россия готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

https://1prime.ru/20250310/pomosch-855622288.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков