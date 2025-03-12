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Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков - 12.03.2025, ПРАЙМ
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков
Возможности для сотрудничества между Россией и США по экономическим проектам, включая редкоземельные металлы, есть, но пока нет конкретных договоренностей. Об... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:42+0300
2025-03-12T12:42+0300
2025-03-12T12:42+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возможности для сотрудничества между Россией и США по экономическим проектам, включая редкоземельные металлы, есть, но пока нет конкретных договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, президент России Владимир Путин уже ранее высказался о потенциале широкого взаимодействия и сотрудничества в различных экономических проектах, включая разработку редкоземельных металлов."Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведется", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.В интервью с Павлом Зарубиным Путин также заявил, что Россия готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Песков
Песков: возможности сотрудничества РФ и США по редкоземельным металлам есть
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возможности для сотрудничества между Россией и США по экономическим проектам, включая редкоземельные металлы, есть, но пока нет конкретных договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин уже ранее высказался о потенциале широкого взаимодействия и сотрудничества в различных экономических проектах, включая разработку редкоземельных металлов.
"Такие возможности есть, но пока об этом разговор не ведется", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
В интервью с Павлом Зарубиным Путин также заявил, что Россия готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
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