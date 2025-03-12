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Песков назвал один из пагубных факторов для российской экономики

Песков назвал один из пагубных факторов для российской экономики - 12.03.2025, ПРАЙМ

Песков назвал один из пагубных факторов для российской экономики

Переподготовка кадров по менее востребованным профессиям несет вред российской экономике, этого нужно избегать. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T12:46+0300

2025-03-12T12:46+0300

2025-03-12T12:50+0300

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Переподготовка кадров по менее востребованным профессиям несет вред российской экономике, этого нужно избегать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть", - отметил он.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из других регионов страны.

https://1prime.ru/20250306/ekonomika-855548523.html

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россия, дмитрий песков