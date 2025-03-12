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Песков назвал один из пагубных факторов для российской экономики
Песков назвал один из пагубных факторов для российской экономики - 12.03.2025, ПРАЙМ
Песков назвал один из пагубных факторов для российской экономики
Переподготовка кадров по менее востребованным профессиям несет вред российской экономике, этого нужно избегать. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:46+0300
2025-03-12T12:46+0300
2025-03-12T12:50+0300
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Переподготовка кадров по менее востребованным профессиям несет вред российской экономике, этого нужно избегать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть", - отметил он.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из других регионов страны.
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков назвал один из пагубных факторов для российской экономики
Песков: переподготовка по менее востребованным профессиям пагубна для экономики
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Переподготовка кадров по менее востребованным профессиям несет вред российской экономике, этого нужно избегать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть", - отметил он.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из других регионов страны.
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