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Эксперт: отбор газа из ПХГ в Европе будет минимальным

Эксперт: отбор газа из ПХГ в Европе будет минимальным - 12.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт: отбор газа из ПХГ в Европе будет минимальным

Погода в Европе во второй половине марта - начале апреля ожидается спокойной с близкими к средним температурами и можно ожидать, что до окончания отопительного... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T05:33+0300

2025-03-12T05:33+0300

2025-03-12T05:33+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Погода в Европе во второй половине марта - начале апреля ожидается спокойной с близкими к средним температурами и можно ожидать, что до окончания отопительного сезона отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС будет минимальным, вряд ли уровень их заполненности упадет ниже 25-30%, такое мнение высказала РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Европа ускоренно расходует запасы из ПХГ и наполнить их летом будет сложно, заявил на прошлой неделе "Газпром". По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 марта в европейских хранилищах остается 37,3 миллиарда кубометров газа, уровень запасов составляет 36,67%. Это на 24,1 миллиарда кубометров, или на 39,5% от объема хранилищ, меньше, чем год назад. При этом, как отметили в компании, средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и на 22% выше, чем в среднем за предыдущие 10 лет. Основным фактором влияния будет погода, ответила Белова на вопрос, сколько еще газа может поднять Европа до окончания сезона отбора. Согласно текущим прогнозам, во второй половине марта и начале апреля в ЕС ожидается сухая и спокойная погода с температурами, близкими к средним, несмотря на риск поздних вторжений холодного арктического воздуха, отметила она. "Таким образом, можно ожидать, что до окончания отопительного сезона отбор из ПХГ будет минимальным. Хотя нельзя оставлять в стороне тот факт, что текущий ускоренный отбор может быть обусловлен ожиданием потребителей более низкой сезонной цены на газ в летний сезон. Но вряд ли уровень запасов газа в ЕС упадет ниже 25-30%", - уточнила эксперт. "НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВЩИКА – ВОПРОС ФОРМУЛИРОВОК" Также в сообщении "Газпрома" уточнялось, что сезон отбора из ПХГ Европы после окончания календарной зимы длился в предыдущие 10 лет от 19 до 51 дня. Из хранилищ за этот период поднимали от 1,8 до 11,2 миллиарда кубометров газа, а в этом году показатель может быть превышен. Как заключили в компании, к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами - учитывая сокращение надежных источников поставок газа, наполнить этим летом европейские ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно. "Надежность поставщика - это вопрос формулировок. "По классике" надежным считается трубопроводный газ, который привязан к конкретному рынку сбыта. Однако события с санкциями и взрывами на "Северных потоках" учат нас тому, что даже на трубах с точки зрения надежности возможны нюансы", - продолжила Белова. Безальтернативным для ЕС сейчас является сжиженный природный газ (СПГ), отметила она. Вопрос заполнения хранилищ до всех желаемых величин посредством СПГ может быть решен, но "цена этого упражнения, очевидно, будет высокой", потому что придется конкурировать с азиатскими потребителями сжиженного газа, уточнила эксперт. Если заполнение хранилищ начнется с уровня запасов газа в 25-30% и ЕС оставит неизменной обязательную планку в 90% - а из отрасли уже звучат просьбы о смягчении этого требования резервирования, уточнила Белова - к октябрю 2025 года в ПХГ в регионе будет необходимо закачать порядка 60 миллиардов кубометров газа, заключила она. Для сравнения, в прошлом году после окончания отопительного сезона в газохранилища было закачано около 37,65 миллиарда кубометров.

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газ, европа, москва, ес, газпром