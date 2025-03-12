https://1prime.ru/20250312/pochta-855705578.html

"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок

"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок - 12.03.2025, ПРАЙМ

"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок

"Почта России" предупредила россиян о том, что сотрудники компании не используют чат-боты в мессенджерах, а также не звонят для розыска писем и посылок,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:58+0300

2025-03-12T13:58+0300

2025-03-12T13:58+0300

россия

почта россии

технологии

посылки

чат-бот

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/07/842490785_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44fe4b93825bdd0ba8442116baaae3e2.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Почта России" предупредила россиян о том, что сотрудники компании не используют чат-боты в мессенджерах, а также не звонят для розыска писем и посылок, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Почта России не использует чат-ботов в мессенджерах, а сотрудники компании не звонят клиентам насчёт розыска почтовых отправлений. Будьте осторожны!", - сказано в сообщении. В компании напомнили, что для проверки статуса почтовых отправлений можно воспользоваться официальным приложением или сайтом "Почты России". А через форму обратной связи или по номеру контакт-центра пользователи могут оставить обращения. В феврале мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России" - аналогичные звонки получали и корреспонденты РИА Новости. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что им пришло письмо, которое можно либо забрать в почтовом отделении, либо получить по электронной почте. Для доставки они запрашивают код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".

https://1prime.ru/20250305/bot-855482522.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, почта россии, технологии, посылки, чат-бот, мошенники