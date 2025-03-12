https://1prime.ru/20250312/pochta-855705578.html
"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок
"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок
"Почта России" предупредила россиян о том, что сотрудники компании не используют чат-боты в мессенджерах, а также не звонят для розыска писем и посылок,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:58+0300
2025-03-12T13:58+0300
2025-03-12T13:58+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Почта России" предупредила россиян о том, что сотрудники компании не используют чат-боты в мессенджерах, а также не звонят для розыска писем и посылок, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Почта России не использует чат-ботов в мессенджерах, а сотрудники компании не звонят клиентам насчёт розыска почтовых отправлений. Будьте осторожны!", - сказано в сообщении. В компании напомнили, что для проверки статуса почтовых отправлений можно воспользоваться официальным приложением или сайтом "Почты России". А через форму обратной связи или по номеру контакт-центра пользователи могут оставить обращения. В феврале мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России" - аналогичные звонки получали и корреспонденты РИА Новости. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что им пришло письмо, которое можно либо забрать в почтовом отделении, либо получить по электронной почте. Для доставки они запрашивают код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".
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россия, почта россии, технологии, посылки, чат-бот, мошенники
РОССИЯ, Почта России, Технологии, посылки, чат-бот, МОШЕННИКИ
"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок
"Почта России": сотрудники не звонят и не пишут для розыска писем и посылок
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Почта России" предупредила россиян о том, что сотрудники компании не используют чат-боты в мессенджерах, а также не звонят для розыска писем и посылок, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Почта России не использует чат-ботов в мессенджерах, а сотрудники компании не звонят клиентам насчёт розыска почтовых отправлений. Будьте осторожны!", - сказано в сообщении.
В компании напомнили, что для проверки статуса почтовых отправлений можно воспользоваться официальным приложением или сайтом "Почты России". А через форму обратной связи или по номеру контакт-центра пользователи могут оставить обращения.
В феврале мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России" - аналогичные звонки получали и корреспонденты РИА Новости. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что им пришло письмо, которое можно либо забрать в почтовом отделении, либо получить по электронной почте. Для доставки они запрашивают код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".
В МВД предупредили о Telegram-боте якобы от "Почты России"