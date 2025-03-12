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"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок - 12.03.2025, ПРАЙМ
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"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок
"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок
"Почта России" предупредила россиян о том, что сотрудники компании не используют чат-боты в мессенджерах, а также не звонят для розыска писем и посылок,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:58+0300
2025-03-12T13:58+0300
россия
почта россии
технологии
посылки
чат-бот
мошенники
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Почта России" предупредила россиян о том, что сотрудники компании не используют чат-боты в мессенджерах, а также не звонят для розыска писем и посылок, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Почта России не использует чат-ботов в мессенджерах, а сотрудники компании не звонят клиентам насчёт розыска почтовых отправлений. Будьте осторожны!", - сказано в сообщении. В компании напомнили, что для проверки статуса почтовых отправлений можно воспользоваться официальным приложением или сайтом "Почты России". А через форму обратной связи или по номеру контакт-центра пользователи могут оставить обращения. В феврале мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России" - аналогичные звонки получали и корреспонденты РИА Новости. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что им пришло письмо, которое можно либо забрать в почтовом отделении, либо получить по электронной почте. Для доставки они запрашивают код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".
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россия, почта россии, технологии, посылки, чат-бот, мошенники
РОССИЯ, Почта России, Технологии, посылки, чат-бот, МОШЕННИКИ
13:58 12.03.2025
 
"Почта России" предупредила, что не использует чат-боты для розыска посылок

"Почта России": сотрудники не звонят и не пишут для розыска писем и посылок

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота "Почты России"
Работа Почты России - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. "Почта России" предупредила россиян о том, что сотрудники компании не используют чат-боты в мессенджерах, а также не звонят для розыска писем и посылок, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Почта России не использует чат-ботов в мессенджерах, а сотрудники компании не звонят клиентам насчёт розыска почтовых отправлений. Будьте осторожны!", - сказано в сообщении.
В компании напомнили, что для проверки статуса почтовых отправлений можно воспользоваться официальным приложением или сайтом "Почты России". А через форму обратной связи или по номеру контакт-центра пользователи могут оставить обращения.
В феврале мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками "Почты России" - аналогичные звонки получали и корреспонденты РИА Новости. Злоумышленники сообщают жертвам о том, что им пришло письмо, которое можно либо забрать в почтовом отделении, либо получить по электронной почте. Для доставки они запрашивают код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".
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РОССИЯПочта РоссииТехнологиипосылкичат-ботМОШЕННИКИ
 
 
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