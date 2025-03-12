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МИД Польши заявил о восстановлении поставок оружия Киеву через хаб Ясенка
МИД Польши заявил о восстановлении поставок оружия Киеву через хаб Ясенка - 12.03.2025, ПРАЙМ
МИД Польши заявил о восстановлении поставок оружия Киеву через хаб Ясенка
Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:21+0300
2025-03-12T11:21+0300
2025-03-12T11:21+0300
вооружения
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 12 мар - ПРАЙМ. Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. "Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
https://1prime.ru/20250311/oruzhie-855662324.html
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польша, украина, радослав сикорский
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА, Радослав Сикорский
МИД Польши заявил о восстановлении поставок оружия Киеву через хаб Ясенка
Сикорский: поставки оружия Киеву через хаб в Польше вернулись к прежним уровням
ВАРШАВА, 12 мар - ПРАЙМ. Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
"Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
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