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МИД Польши заявил о восстановлении поставок оружия Киеву через хаб Ясенка

МИД Польши заявил о восстановлении поставок оружия Киеву через хаб Ясенка - 12.03.2025, ПРАЙМ

МИД Польши заявил о восстановлении поставок оружия Киеву через хаб Ясенка

Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T11:21+0300

2025-03-12T11:21+0300

2025-03-12T11:21+0300

вооружения

польша

украина

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 12 мар - ПРАЙМ. Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. "Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням", - сказал Сикорский. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

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польша, украина, радослав сикорский