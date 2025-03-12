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ЕК объявила о новых контрмерах на пошлины США - 12.03.2025, ПРАЙМ
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ЕК объявила о новых контрмерах на пошлины США
ЕК объявила о новых контрмерах на пошлины США - 12.03.2025, ПРАЙМ
ЕК объявила о новых контрмерах на пошлины США
Европейская комиссия объявила о введении новых ответных мер на пошлины США, которые затронут товары общей стоимостью около 18 миллиардов евро и начнут... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T08:27+0300
2025-03-12T08:57+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия объявила о введении новых ответных мер на пошлины США, которые затронут товары общей стоимостью около 18 миллиардов евро и начнут действовать в середине апреля, сообщается в пресс-релизе.В документе отмечается, что комиссия инициирует ряд ответных мер, направленных на защиту европейского бизнеса, работников и потребителей от последствий введенных торговых ограничений.Кроме того, уточняется, что дополнительные меры в отношении США распространятся на товары общей стоимостью около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля.При этом в заявлении подчеркивается, что Евросоюз, несмотря на действия Вашингтона, остается открытым к переговорам и поиску решений. В ЕК добавили, что введенные ответные меры могут быть отменены в любой момент в случае достижения договоренности.Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала контрмеры в отношении США "сильными, но соразмерными".Она отметила, что США водят пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, и выразила сожаление в связи с этим решением. По словам главы ЕК, такие пошлины фактически являются налогами, которые оказывают негативное влияние на бизнес, а еще в большей степени - на потребителей."Эти пошлины нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность в экономику. Под угрозой рабочие места. Цены будут расти - как в Европе, так и в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.Фон дер Ляйен уточнила, что ответные меры Евросоюза будут введены в два этапа: первый начнется 1 апреля, а полное вступление в силу запланировано на 13 апреля. По ее словам, ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
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ек, ес, вашингтон, мировая экономика, сша, пошлины, товары
Экономика, ЕК, ЕС, ВАШИНГТОН, Мировая экономика, США, пошлины, товары
08:27 12.03.2025 (обновлено: 08:57 12.03.2025)
 
ЕК объявила о новых контрмерах на пошлины США

ЕК объявила об ответных мерах на пошлины США, которые вступят в силу в апреле

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия объявила о введении новых ответных мер на пошлины США, которые затронут товары общей стоимостью около 18 миллиардов евро и начнут действовать в середине апреля, сообщается в пресс-релизе.
В документе отмечается, что комиссия инициирует ряд ответных мер, направленных на защиту европейского бизнеса, работников и потребителей от последствий введенных торговых ограничений.
Кроме того, уточняется, что дополнительные меры в отношении США распространятся на товары общей стоимостью около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля.
При этом в заявлении подчеркивается, что Евросоюз, несмотря на действия Вашингтона, остается открытым к переговорам и поиску решений. В ЕК добавили, что введенные ответные меры могут быть отменены в любой момент в случае достижения договоренности.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала контрмеры в отношении США "сильными, но соразмерными".
Она отметила, что США водят пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, и выразила сожаление в связи с этим решением. По словам главы ЕК, такие пошлины фактически являются налогами, которые оказывают негативное влияние на бизнес, а еще в большей степени - на потребителей.
"Эти пошлины нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность в экономику. Под угрозой рабочие места. Цены будут расти - как в Европе, так и в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте ЕК.
Фон дер Ляйен уточнила, что ответные меры Евросоюза будут введены в два этапа: первый начнется 1 апреля, а полное вступление в силу запланировано на 13 апреля. По ее словам, ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
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