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Названы страны, которые понесут основные потери от пошлин США на алюминий

Названы страны, которые понесут основные потери от пошлин США на алюминий - 12.03.2025, ПРАЙМ

Названы страны, которые понесут основные потери от пошлин США на алюминий

Новые тарифы США на импорт алюминия и стали могут вызвать сбой в алюминиевой промышленности страны из-за ее высокой степени зависимости от импорта, а наиболее... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T10:02+0300

2025-03-12T10:02+0300

2025-03-12T10:02+0300

экономика

сша

китай

канада

пошлины

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Новые тарифы США на импорт алюминия и стали могут вызвать сбой в алюминиевой промышленности страны из-за ее высокой степени зависимости от импорта, а наиболее пострадавшими среди американских поставщиков станут Китай и Канада, следует из расчетов РИА Новости по открытым данным. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. АЛЮМИНИЕВАЯ "ЛОМКА" Новые тарифы в 25% на ввоз алюминия в Штаты могут вызвать настоящую "ломку" в отрасли: по оценкам американской геологической службы, чистая зависимость страны от импорта этого металла составляет 47% от потребления. США подсели на импортный "крючок" из-за катастрофического сокращения первичного производства алюминия. Так, только за прошлый год оно уменьшилось на 11% и составило 670 тысяч тонн. Настолько мало этого металла Штаты выплавляли последний раз в начале 1950-х годов. Ситуация со сталью не выглядит настолько же острой: здесь лишь 13% от потребления обеспечивается иностранными поставками. При этом США входят в пятерку крупнейших производителей стали в мире: в последние три года выпуск колеблется вблизи 81 миллиона тонн в год. Отдельно стоит отметить влияние на стоимость металлов внутри страны. Международная торговая комиссия США ранее оценивала, что старая, более мягкая конфигурация тарифов привела к удорожанию алюминия за 2018-2021 годы на 3,6%, а стали - на 2,4%. Однако тогда основные поставщики этих металлов либо вовсе не попадали под пошлины, либо пользовались щедрыми квотами, а тарифы на ввоз алюминия были значительно ниже - лишь 10%. ГЛАВНЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ Введение новых тарифов на сталь и алюминий, согласно анализу РИА Новости данных исследовательской службы Конгресса США, затронет американский импорт на 174,8 миллиарда долларов, а основной удар придется на поставщиков из Китая и Канады. США в прошлом году ввезли из различных стран стали и продукции из нее, которые с 12 марта облагаются тарифами, на 85,1 миллиарда долларов. Главным образом эти товары ввозятся из Китая (на 15,9 миллиарда долларов), Евросоюза (14,2 миллиарда), Канады (12,7 миллиарда), Мексики (8 миллиардов) и Южной Кореи (5,6 миллиарда долларов). Импорт алюминия и продукции, которые попадают под расширенные пошлины, составляет значительно больше - 121,2 миллиарда долларов. Основные потери могут прийтись на Мексику, которая в прошлом году поставила в США этих товаров на 22,9 миллиарда долларов, а также Китай (21,8 миллиарда), Канаду (21,4 миллиарда), Евросоюз (14,6 миллиарда) и Южную Корею (6,7 миллиарда). Оценить уровень влияния на поставки товаров затруднительно, поскольку из вышеперечисленных стран лишь Китай попадал под пошлины на алюминий и сталь. Например, компании из Поднебесной в прошлом году в денежном выражении поставили алюминия в США на 14% меньше, чем в 2017 году, когда тарифы еще не действовали. И это несмотря на рост цен на алюминий за эти годы на 16%.

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сша

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сша, китай, канада, пошлины