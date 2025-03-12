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WSJ узнала о панике среди глав американских компаний из-за пошлин Трампа - 12.03.2025, ПРАЙМ
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WSJ узнала о панике среди глав американских компаний из-за пошлин Трампа
WSJ узнала о панике среди глав американских компаний из-за пошлин Трампа - 12.03.2025, ПРАЙМ
WSJ узнала о панике среди глав американских компаний из-за пошлин Трампа
Обеспокоенные руководители ряда американских компаний звонят в Белый дом с призывом успокоить встревоженных игроков финансовых рынков и разъяснить подход... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:58+0300
2025-03-12T11:13+0300
экономика
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Обеспокоенные руководители ряда американских компаний звонят в Белый дом с призывом успокоить встревоженных игроков финансовых рынков и разъяснить подход президента США Дональда Трампа по вводимым пошлинам, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, в понедельник в ходе встречи в Белом доме Трампа с генеральными директорами ряда технологических компаний некоторые руководители выразили обеспокоенность введенными президентом пошлинами. В частности, некоторые из них предостерегли, что тарифы могут нанести ущерб их отрасли. "Высокопоставленные чиновники, включая главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, получили звонки от руководителей компаний и лоббистов, которые в панике призывали администрацию успокоить встревоженных игроков финансовых рынков, изложив более предсказуемую программу по пошлинам. Многие представители бизнес-сообщества отказались от попыток заставить президента изменить курс в отношении торговли. Вместо этого они просят Белый дом внести ясность по его подходу", - говорится в материале газеты. Кроме того, как пишет издание, неоднозначные заявления Трампа и его советников вызвали опасения у некоторых членов Республиканской партии в том, что у президента страны нет целостного экономического плана. Wall Street Journal добавляет, что подход Трампа к пошлинам вызвал обеспокоенность и у чиновников экономической сферы в администрации Трампа, в том числе сотрудников Национального экономического совета Белого дома. Они опасаются падения фондового рынка и роста цен на все, начиная от энергоносителей и заканчивая строительными материалами. Вместе с тем, по словам источников газеты, экономические советники Трампа предупреждали его, что пошлины могут навредить рынку и экономическому росту, однако он был тверд в своем намерении.
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сша, wsj, дональд трамп
Экономика, США, WSJ, Дональд Трамп
10:58 12.03.2025 (обновлено: 11:13 12.03.2025)
 
WSJ узнала о панике среди глав американских компаний из-за пошлин Трампа

WSJ: руководители компаний США в панике звонят в Белый дом из-за пошлин Трампа

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Обеспокоенные руководители ряда американских компаний звонят в Белый дом с призывом успокоить встревоженных игроков финансовых рынков и разъяснить подход президента США Дональда Трампа по вводимым пошлинам, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, в понедельник в ходе встречи в Белом доме Трампа с генеральными директорами ряда технологических компаний некоторые руководители выразили обеспокоенность введенными президентом пошлинами. В частности, некоторые из них предостерегли, что тарифы могут нанести ущерб их отрасли.
"Высокопоставленные чиновники, включая главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, получили звонки от руководителей компаний и лоббистов, которые в панике призывали администрацию успокоить встревоженных игроков финансовых рынков, изложив более предсказуемую программу по пошлинам. Многие представители бизнес-сообщества отказались от попыток заставить президента изменить курс в отношении торговли. Вместо этого они просят Белый дом внести ясность по его подходу", - говорится в материале газеты.
Кроме того, как пишет издание, неоднозначные заявления Трампа и его советников вызвали опасения у некоторых членов Республиканской партии в том, что у президента страны нет целостного экономического плана.
Wall Street Journal добавляет, что подход Трампа к пошлинам вызвал обеспокоенность и у чиновников экономической сферы в администрации Трампа, в том числе сотрудников Национального экономического совета Белого дома. Они опасаются падения фондового рынка и роста цен на все, начиная от энергоносителей и заканчивая строительными материалами.
Вместе с тем, по словам источников газеты, экономические советники Трампа предупреждали его, что пошлины могут навредить рынку и экономическому росту, однако он был тверд в своем намерении.
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ЭкономикаСШАWSJДональд Трамп
 
 
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