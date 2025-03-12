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ЕП поддержал ответные меры на пошлины США, которые назвал "торговым хаосом"
ЕП поддержал ответные меры на пошлины США, которые назвал "торговым хаосом" - 12.03.2025, ПРАЙМ
ЕП поддержал ответные меры на пошлины США, которые назвал "торговым хаосом"
Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвал действия Вашингтона "торговым хаосом", говорится в заявлении главы комитета ЕП по... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:11+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвал действия Вашингтона "торговым хаосом", говорится в заявлении главы комитета ЕП по международной торговле Бернда Ланге. "Пошлины в принципе плохи, но эти пошлины особенно плохи: они нацелены на торговых партнеров США, они устанавливаются произвольно, без правовых и экономических обоснований… Торговые отношения между ЕС и США были процветающими, здоровыми, сбалансированными, справедливыми и устойчивыми, но мы не питали никаких иллюзий... Мы едины и готовы ответить твердо, справедливо и эффективно. Торговля является исключительной компетенцией Евросоюза, и Европарламент полностью поддерживает Еврокомиссию в ее ответе… Мы по-прежнему считаем, что есть достаточно места для позитивной повестки дня… Выбор за США: между дальнейшим торговым хаосом и расширенными возможностями для бизнеса. Каким бы ни был выбор, ЕС готов", - указывается в документе. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Отмечается, что ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля.
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ЕП поддержал ответные меры на пошлины США, которые назвал "торговым хаосом"
ЕП поддержал ответные меры ЕК на пошлины США, которые назвал "торговым хаосом"
БРЮССЕЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Европарламент поддержал ответные меры Еврокомиссии на пошлины США, назвал действия Вашингтона "торговым хаосом", говорится в заявлении главы комитета ЕП по международной торговле Бернда Ланге.
"Пошлины в принципе плохи, но эти пошлины особенно плохи: они нацелены на торговых партнеров США, они устанавливаются произвольно, без правовых и экономических обоснований… Торговые отношения между ЕС и США были процветающими, здоровыми, сбалансированными, справедливыми и устойчивыми, но мы не питали никаких иллюзий... Мы едины и готовы ответить твердо, справедливо и эффективно. Торговля является исключительной компетенцией Евросоюза, и Европарламент полностью поддерживает Еврокомиссию в ее ответе… Мы по-прежнему считаем, что есть достаточно места для позитивной повестки дня… Выбор за США: между дальнейшим торговым хаосом и расширенными возможностями для бизнеса. Каким бы ни был выбор, ЕС готов", - указывается в документе.
Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Отмечается, что ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля.
В Европе готовы пойти на более жесткие меры в ответ на пошлины США