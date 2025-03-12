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В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии

В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии

Правительство Японии считает прискорбным, что Токио не был освобожден от введенных Вашингтоном пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, несмотря на... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T12:26+0300

2025-03-12T12:26+0300

2025-03-12T12:26+0300

япония

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ТОКИО, 12 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии считает прискорбным, что Токио не был освобожден от введенных Вашингтоном пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, несмотря на неоднократные призывы с японской стороны, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси."Что касается данных мер, наша страна на различных уровнях доводила наши озабоченности до США и просила об освобождении Японии от тарифов. Вызывает сожаление, что введение дополнительных пошлин было реализовано без освобождения Японии (от них – ред.). Импорт стали и алюминия из Японии не несет негативного влияния на безопасность США, а наоборот, высококачественные японские товары сложно заменить, они необходимы для укрепления конкурентоспособности американской промышленности", - подчеркнул Хаяси. По словам генсека, "недавние меры и другие торговые ограничения правительства США могут существенно отразиться на экономических отношениях между Японией и США, а также в конечном итоге на мировой экономике и всеобщей торговой системе". "Мы намерены детально изучить состав тарифов, а также их влияние на Японию. В будущем Япония и США будут продолжать тесные консультации", - добавил он.

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япония, сша