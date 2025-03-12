https://1prime.ru/20250312/poshliny-855699531.html
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии - 12.03.2025, ПРАЙМ
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии
Правительство Японии считает прискорбным, что Токио не был освобожден от введенных Вашингтоном пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, несмотря на... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:26+0300
2025-03-12T12:26+0300
2025-03-12T12:26+0300
япония
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 12 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии считает прискорбным, что Токио не был освобожден от введенных Вашингтоном пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, несмотря на неоднократные призывы с японской стороны, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси."Что касается данных мер, наша страна на различных уровнях доводила наши озабоченности до США и просила об освобождении Японии от тарифов. Вызывает сожаление, что введение дополнительных пошлин было реализовано без освобождения Японии (от них – ред.). Импорт стали и алюминия из Японии не несет негативного влияния на безопасность США, а наоборот, высококачественные японские товары сложно заменить, они необходимы для укрепления конкурентоспособности американской промышленности", - подчеркнул Хаяси. По словам генсека, "недавние меры и другие торговые ограничения правительства США могут существенно отразиться на экономических отношениях между Японией и США, а также в конечном итоге на мировой экономике и всеобщей торговой системе". "Мы намерены детально изучить состав тарифов, а также их влияние на Японию. В будущем Япония и США будут продолжать тесные консультации", - добавил он.
https://1prime.ru/20250312/poshliny-855699268.html
япония
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, сша
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии
Хаяси: Токио считает прискорбным введение пошлин США без исключения Японии
ТОКИО, 12 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии считает прискорбным, что Токио не был освобожден от введенных Вашингтоном пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, несмотря на неоднократные призывы с японской стороны, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Что касается данных мер, наша страна на различных уровнях доводила наши озабоченности до США и просила об освобождении Японии от тарифов. Вызывает сожаление, что введение дополнительных пошлин было реализовано без освобождения Японии (от них – ред.). Импорт стали и алюминия из Японии не несет негативного влияния на безопасность США, а наоборот, высококачественные японские товары сложно заменить, они необходимы для укрепления конкурентоспособности американской промышленности", - подчеркнул Хаяси.
По словам генсека, "недавние меры и другие торговые ограничения правительства США могут существенно отразиться на экономических отношениях между Японией и США, а также в конечном итоге на мировой экономике и всеобщей торговой системе".
"Мы намерены детально изучить состав тарифов, а также их влияние на Японию. В будущем Япония и США будут продолжать тесные консультации", - добавил он.
ЕП поддержал ответные меры на пошлины США, которые назвал "торговым хаосом"