Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250312/poshliny-855699531.html
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии - 12.03.2025, ПРАЙМ
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии
Правительство Японии считает прискорбным, что Токио не был освобожден от введенных Вашингтоном пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, несмотря на... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:26+0300
2025-03-12T12:26+0300
япония
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 12 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии считает прискорбным, что Токио не был освобожден от введенных Вашингтоном пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, несмотря на неоднократные призывы с японской стороны, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси."Что касается данных мер, наша страна на различных уровнях доводила наши озабоченности до США и просила об освобождении Японии от тарифов. Вызывает сожаление, что введение дополнительных пошлин было реализовано без освобождения Японии (от них – ред.). Импорт стали и алюминия из Японии не несет негативного влияния на безопасность США, а наоборот, высококачественные японские товары сложно заменить, они необходимы для укрепления конкурентоспособности американской промышленности", - подчеркнул Хаяси. По словам генсека, "недавние меры и другие торговые ограничения правительства США могут существенно отразиться на экономических отношениях между Японией и США, а также в конечном итоге на мировой экономике и всеобщей торговой системе". "Мы намерены детально изучить состав тарифов, а также их влияние на Японию. В будущем Япония и США будут продолжать тесные консультации", - добавил он.
https://1prime.ru/20250312/poshliny-855699268.html
япония
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, сша
ЯПОНИЯ, США
12:26 12.03.2025
 
В Токио назвали прискорбным введение пошлин США без исключения Японии

Хаяси: Токио считает прискорбным введение пошлин США без исключения Японии

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 12 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии считает прискорбным, что Токио не был освобожден от введенных Вашингтоном пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, несмотря на неоднократные призывы с японской стороны, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Что касается данных мер, наша страна на различных уровнях доводила наши озабоченности до США и просила об освобождении Японии от тарифов. Вызывает сожаление, что введение дополнительных пошлин было реализовано без освобождения Японии (от них – ред.). Импорт стали и алюминия из Японии не несет негативного влияния на безопасность США, а наоборот, высококачественные японские товары сложно заменить, они необходимы для укрепления конкурентоспособности американской промышленности", - подчеркнул Хаяси.
По словам генсека, "недавние меры и другие торговые ограничения правительства США могут существенно отразиться на экономических отношениях между Японией и США, а также в конечном итоге на мировой экономике и всеобщей торговой системе".
"Мы намерены детально изучить состав тарифов, а также их влияние на Японию. В будущем Япония и США будут продолжать тесные консультации", - добавил он.
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
ЕП поддержал ответные меры на пошлины США, которые назвал "торговым хаосом"
12:11
 
ЯПОНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала