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Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США

Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США - 12.03.2025, ПРАЙМ

Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США

Пошлины Евросоюза в отношении США коснутся в том числе техники, продовольственных продуктов, а также женских пеньюаров, пишет издание Politico. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:29+0300

2025-03-12T13:29+0300

2025-03-12T13:29+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пошлины Евросоюза в отношении США коснутся в том числе техники, продовольственных продуктов, а также женских пеньюаров, пишет издание Politico. "В 99-страничном списке преобладают мясо, птица, фрукты и овощи, алкогольные напитки, жевательные резинки, облатки для причастия, электронные сигареты, пластыри, а также ... женские пеньюары", - говорится в материале газеты. Кроме того, по данным издания, список товаров включает верхнюю одежду, палатки, бытовую технику, а также производственное оборудование, снегоуборочные машины и мотоциклы. ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.

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