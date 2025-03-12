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Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США
Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США
Пошлины Евросоюза в отношении США коснутся в том числе техники, продовольственных продуктов, а также женских пеньюаров, пишет издание Politico. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:29+0300
2025-03-12T13:29+0300
2025-03-12T13:29+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пошлины Евросоюза в отношении США коснутся в том числе техники, продовольственных продуктов, а также женских пеньюаров, пишет издание Politico. "В 99-страничном списке преобладают мясо, птица, фрукты и овощи, алкогольные напитки, жевательные резинки, облатки для причастия, электронные сигареты, пластыри, а также ... женские пеньюары", - говорится в материале газеты. Кроме того, по данным издания, список товаров включает верхнюю одежду, палатки, бытовую технику, а также производственное оборудование, снегоуборочные машины и мотоциклы. ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
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ес, politico, сша, пошлины
Экономика, ЕС, Politico, США, пошлины
Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США
Politico: пошлины ЕС против США затронут технику, алкоголь и женские пеньюары
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пошлины Евросоюза в отношении США коснутся в том числе техники, продовольственных продуктов, а также женских пеньюаров, пишет издание Politico.
"В 99-страничном списке преобладают мясо, птица, фрукты и овощи, алкогольные напитки, жевательные резинки, облатки для причастия, электронные сигареты, пластыри, а также ... женские пеньюары", - говорится в материале газеты.
Кроме того, по данным издания, список товаров включает верхнюю одежду, палатки, бытовую технику, а также производственное оборудование, снегоуборочные машины и мотоциклы.
ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
ЕП поддержал ответные меры на пошлины США, которые назвал "торговым хаосом"