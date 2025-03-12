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Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США
Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США
Пошлины Евросоюза в отношении США коснутся в том числе техники, продовольственных продуктов, а также женских пеньюаров, пишет издание Politico. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:29+0300
2025-03-12T13:29+0300
экономика
ес
politico
сша
пошлины
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пошлины Евросоюза в отношении США коснутся в том числе техники, продовольственных продуктов, а также женских пеньюаров, пишет издание Politico. "В 99-страничном списке преобладают мясо, птица, фрукты и овощи, алкогольные напитки, жевательные резинки, облатки для причастия, электронные сигареты, пластыри, а также ... женские пеньюары", - говорится в материале газеты. Кроме того, по данным издания, список товаров включает верхнюю одежду, палатки, бытовую технику, а также производственное оборудование, снегоуборочные машины и мотоциклы. ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
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ес, politico, сша, пошлины
Экономика, ЕС, Politico, США, пошлины
13:29 12.03.2025
 
Politico обозначила товары, которые затронут пошлины ЕС против США

Politico: пошлины ЕС против США затронут технику, алкоголь и женские пеньюары

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пошлины Евросоюза в отношении США коснутся в том числе техники, продовольственных продуктов, а также женских пеньюаров, пишет издание Politico.
"В 99-страничном списке преобладают мясо, птица, фрукты и овощи, алкогольные напитки, жевательные резинки, облатки для причастия, электронные сигареты, пластыри, а также ... женские пеньюары", - говорится в материале газеты.
Кроме того, по данным издания, список товаров включает верхнюю одежду, палатки, бытовую технику, а также производственное оборудование, снегоуборочные машины и мотоциклы.
ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС на пошлины США на 28 миллиардов долларов ответит контрмерами на сумму 26 миллиардов евро.
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