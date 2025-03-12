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"Она того стоит". Министр торговли США объяснил важность политики пошлин

"Она того стоит". Министр торговли США объяснил важность политики пошлин - 12.03.2025, ПРАЙМ

"Она того стоит". Министр торговли США объяснил важность политики пошлин

Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS News выступил в защиту политики пошлин администрации американского президента Дональда Трампа и... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:27+0300

2025-03-12T14:27+0300

2025-03-12T14:27+0300

экономика

сша

пошлины

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS News выступил в защиту политики пошлин администрации американского президента Дональда Трампа и выразил мнение, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. "Эта политика - самое важное, что когда-либо было в Америке, она того стоит", - заявил Латник в ответ на вопрос о том, стоит ли вводить пошлины даже в случае, если это приведет к рецессии. Министр торговли также осудил экономическую политику предыдущей администрации бывшего президента Джо Байдена и подчеркнул, что риск рецессии возник именно из-за нее. "Единственная причина, по которой может произойти рецессия, - это бредовая политика Байдена, с которой нам пришлось столкнуться. А политика пошлин приносит доходы. Она обеспечивает экономический рост, строятся заводы", - добавил Латник.

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сша, пошлины