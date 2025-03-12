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"Она того стоит". Министр торговли США объяснил важность политики пошлин - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Она того стоит". Министр торговли США объяснил важность политики пошлин
"Она того стоит". Министр торговли США объяснил важность политики пошлин - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Она того стоит". Министр торговли США объяснил важность политики пошлин
Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS News выступил в защиту политики пошлин администрации американского президента Дональда Трампа и... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:27+0300
2025-03-12T14:27+0300
экономика
сша
пошлины
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS News выступил в защиту политики пошлин администрации американского президента Дональда Трампа и выразил мнение, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии. "Эта политика - самое важное, что когда-либо было в Америке, она того стоит", - заявил Латник в ответ на вопрос о том, стоит ли вводить пошлины даже в случае, если это приведет к рецессии. Министр торговли также осудил экономическую политику предыдущей администрации бывшего президента Джо Байдена и подчеркнул, что риск рецессии возник именно из-за нее. "Единственная причина, по которой может произойти рецессия, - это бредовая политика Байдена, с которой нам пришлось столкнуться. А политика пошлин приносит доходы. Она обеспечивает экономический рост, строятся заводы", - добавил Латник.
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сша, пошлины
Экономика, США, пошлины
14:27 12.03.2025
 
"Она того стоит". Министр торговли США объяснил важность политики пошлин

Латник: политика пошлин США "того стоит", даже если приведет к рецессии

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа, США
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS News выступил в защиту политики пошлин администрации американского президента Дональда Трампа и выразил мнение, что пошлины "того стоят", даже если приведут к рецессии.
"Эта политика - самое важное, что когда-либо было в Америке, она того стоит", - заявил Латник в ответ на вопрос о том, стоит ли вводить пошлины даже в случае, если это приведет к рецессии.
Министр торговли также осудил экономическую политику предыдущей администрации бывшего президента Джо Байдена и подчеркнул, что риск рецессии возник именно из-за нее.
"Единственная причина, по которой может произойти рецессия, - это бредовая политика Байдена, с которой нам пришлось столкнуться. А политика пошлин приносит доходы. Она обеспечивает экономический рост, строятся заводы", - добавил Латник.
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