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Канада введет пошлины против американского импорта
Канада введет пошлины против американского импорта - 12.03.2025, ПРАЙМ
Канада введет пошлины против американского импорта
Канада введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, включая продукцию из алюминия, стали и... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:13+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Канада введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, включая продукцию из алюминия, стали и компьютеры, заявил в среду канадский министр финансов Доминик Леблан."Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединенных Штатов. Это включает стальную продукцию стоимостью 12,6 миллиарда и алюминиевую продукцию стоимостью 3 миллиарда, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 миллиарда", - заявил он журналистам.Он отметил, что в четверг делегация из Канады встретится с американскими коллегами в Вашингтоне для переговоров об урегулировании торговых споров.
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канада, сша
Канада введет пошлины против американского импорта
Канада с 13 марта введет пошлины в размере 25% против американского импорта
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Канада введет 25-процентные пошлины против американского импорта примерно в 20 миллиардов долларов с 13 марта, включая продукцию из алюминия, стали и компьютеры, заявил в среду канадский министр финансов Доминик Леблан.
"Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединенных Штатов. Это включает стальную продукцию стоимостью 12,6 миллиарда и алюминиевую продукцию стоимостью 3 миллиарда, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 миллиарда", - заявил он журналистам.
Он отметил, что в четверг делегация из Канады встретится с американскими коллегами в Вашингтоне для переговоров об урегулировании торговых споров.
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