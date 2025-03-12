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Канада введет пошлины на товары США на $30 млрд, узнали в пуле Белого дома

Канада введет пошлины на товары США на $30 млрд, узнали в пуле Белого дома - 12.03.2025, ПРАЙМ

Канада введет пошлины на товары США на $30 млрд, узнали в пуле Белого дома

Власти Канады объявят в среду о пошлинах на товары из США на почти 30 миллиардов канадских долларов (29,8 миллиардов долларов США) в ответ на пошлины, введенные | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T17:21+0300

2025-03-12T17:21+0300

2025-03-12T17:23+0300

экономика

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дональд трамп

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Власти Канады объявят в среду о пошлинах на товары из США на почти 30 миллиардов канадских долларов (29,8 миллиардов долларов США) в ответ на пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом на сталь и алюминий из Канады, заявил журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу со ссылкой на неназванного канадского чиновника. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако ранее в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. "Канада объявит об ответных пошлинах в 29,8 миллиарда долларов этим утром (в среду - ред.) в ответ на пошлины Трампа на сталь и алюминий", - написал в соцсети X Реншоу со ссылкой на неназванного канадского чиновника. Позднее журналист сделал еще одну публикацию в соцсети X, в которой упомянул, что власти Канады введут пошлины объемом в 29,8 миллиардов канадских долларов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.

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канада, сша, дональд трамп, пошлины, мировая экономика