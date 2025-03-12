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WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы
WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы - 12.03.2025, ПРАЙМ
WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы
Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — рассчитывают добиться исключений из новых американских импортных пошлин на... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:22+0300
2025-03-12T18:22+0300
экономика
сша
япония
южная корея
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
металлы
австралия
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МОСКВА, 12 марта — ПРАЙМ. Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — рассчитывают добиться исключений из новых американских импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает газета Washington Post. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. "Ближайшие союзники Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе всё ещё надеются на исключения из тарифов на импорт стали и алюминия, введенных президентом Дональдом Трампом", — отмечает издание. Как напоминает Washington Post, во время первого президентского срока Трампа Япония, Южная Корея и Австралия добились освобождения от аналогичных пошлин, однако сейчас администрация США заняла жесткую позицию, исключая возможность новых льгот. По данным издания, введенные пошлины стали серьезным вызовом для металлургической промышленности региона. В 2024 году Южная Корея входила в пятерку крупнейших поставщиков стали и алюминия в США, экспортировав металлопродукцию на сумму 4,8 миллиарда долларов. Япония отправила стали и алюминия на 2,2 миллиарда долларов, а Австралия — на 500 миллиона долларов, что составляет 35% её экспорта стали и 6% экспорта алюминия. Сеул, Токио и Канберра намерены добиваться отмены ограничений через дипломатические каналы. Однако, как отмечает Washington Post, на данный момент переговоры не принесли ощутимых результатов, а позиция Вашингтона остается неизменной.
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сша, япония, южная корея, дональд трамп, мировая экономика, пошлины, металлы, австралия
Экономика, США, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины, металлы, АВСТРАЛИЯ
18:22 12.03.2025
 
WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы

WP: Япония, Южная Корея и Австралия стремятся к отмене пошлин США на металлы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 марта — ПРАЙМ. Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — рассчитывают добиться исключений из новых американских импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает газета Washington Post.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
"Ближайшие союзники Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе всё ещё надеются на исключения из тарифов на импорт стали и алюминия, введенных президентом Дональдом Трампом", — отмечает издание.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Бразилия работает над мерами по защите металлургии из-за пошлин США
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Как напоминает Washington Post, во время первого президентского срока Трампа Япония, Южная Корея и Австралия добились освобождения от аналогичных пошлин, однако сейчас администрация США заняла жесткую позицию, исключая возможность новых льгот.
По данным издания, введенные пошлины стали серьезным вызовом для металлургической промышленности региона. В 2024 году Южная Корея входила в пятерку крупнейших поставщиков стали и алюминия в США, экспортировав металлопродукцию на сумму 4,8 миллиарда долларов. Япония отправила стали и алюминия на 2,2 миллиарда долларов, а Австралия — на 500 миллиона долларов, что составляет 35% её экспорта стали и 6% экспорта алюминия.
Сеул, Токио и Канберра намерены добиваться отмены ограничений через дипломатические каналы. Однако, как отмечает Washington Post, на данный момент переговоры не принесли ощутимых результатов, а позиция Вашингтона остается неизменной.
 
ЭкономикаСШАЯПОНИЯЮЖНАЯ КОРЕЯДональд ТрампМировая экономикапошлиныметаллыАВСТРАЛИЯ
 
 
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