https://1prime.ru/20250312/poshliny-855716869.html

WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы

WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы - 12.03.2025, ПРАЙМ

WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы

Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — рассчитывают добиться исключений из новых американских импортных пошлин на... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T18:22+0300

2025-03-12T18:22+0300

2025-03-12T18:22+0300

экономика

сша

япония

южная корея

дональд трамп

мировая экономика

пошлины

металлы

австралия

https://cdnn.1prime.ru/img/83979/52/839795298_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_14c62771c7a78906961f89c99aea6331.jpg

МОСКВА, 12 марта — ПРАЙМ. Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея и Австралия — рассчитывают добиться исключений из новых американских импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает газета Washington Post. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. "Ближайшие союзники Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе всё ещё надеются на исключения из тарифов на импорт стали и алюминия, введенных президентом Дональдом Трампом", — отмечает издание. Как напоминает Washington Post, во время первого президентского срока Трампа Япония, Южная Корея и Австралия добились освобождения от аналогичных пошлин, однако сейчас администрация США заняла жесткую позицию, исключая возможность новых льгот. По данным издания, введенные пошлины стали серьезным вызовом для металлургической промышленности региона. В 2024 году Южная Корея входила в пятерку крупнейших поставщиков стали и алюминия в США, экспортировав металлопродукцию на сумму 4,8 миллиарда долларов. Япония отправила стали и алюминия на 2,2 миллиарда долларов, а Австралия — на 500 миллиона долларов, что составляет 35% её экспорта стали и 6% экспорта алюминия. Сеул, Токио и Канберра намерены добиваться отмены ограничений через дипломатические каналы. Однако, как отмечает Washington Post, на данный момент переговоры не принесли ощутимых результатов, а позиция Вашингтона остается неизменной.

https://1prime.ru/20250312/braziliya-855716614.html

сша

япония

южная корея

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, япония, южная корея, дональд трамп, мировая экономика, пошлины, металлы, австралия