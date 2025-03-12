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Постпреды ЕС согласуют продление санкций против России

Постпреды ЕС согласуют продление санкций против России - 12.03.2025, ПРАЙМ

Постпреды ЕС согласуют продление санкций против России

Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в среду постараются согласовать продление на полгода персональных санкций против России, которое... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T00:22+0300

2025-03-12T00:22+0300

2025-03-12T00:22+0300

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Постоянные представители стран Европейского союза на заседании в среду постараются согласовать продление на полгода персональных санкций против России, которое ранее угрожала блокировать Венгрия. Как сообщил РИА Новости в понедельник источник в Совете ЕС, постпреды не смогли согласовать это решение и перенесли обсуждение на среду. Санкции продлеваются регулярно раз в полгода, очередное продление должно состояться до 15 марта. Ранее СМИ писали, что Венгрия добивается исключения из санкционных списков против России восьми фигурантов, а также настаивает на оказании давления на Киев в возобновлении транзита газа. При этом ситуации, когда Венгрия собиралась блокировать санкционные решения, возникали и прежде, но Брюсселю всегда удавалось добиться согласования продления ограничительных мер. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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мировая экономика, россия, запад, венгрия, украина, владимир путин, ес