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Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается
Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается - 12.03.2025, ПРАЙМ
Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается
Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T00:28+0300
2025-03-12T00:28+0300
2025-03-12T00:28+0300
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
"Верно", - ответил Наварро, на вопрос о том, откладывается ли повышение пошлин, которое ожидалось во вторник, его цитирует телеканал CNBC News,
По его словам, такое решение было принято после переговоров сторон.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
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Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА
Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается
Советник Белого дома Наварро: повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
"Верно", - ответил Наварро, на вопрос о том, откладывается ли повышение пошлин, которое ожидалось во вторник, его цитирует телеканал CNBC News,
По его словам, такое решение было принято после переговоров сторон.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.