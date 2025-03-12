Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/povyshenie-855687390.html
Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается
Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается - 12.03.2025, ПРАЙМ
Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается
Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T00:28+0300
2025-03-12T00:28+0300
экономика
мировая экономика
сша
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855687390.jpg?1741728519
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. "Верно", - ответил Наварро, на вопрос о том, откладывается ли повышение пошлин, которое ожидалось во вторник, его цитирует телеканал CNBC News, По его словам, такое решение было принято после переговоров сторон. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
сша
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, канада
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА
00:28 12.03.2025
 
Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается

Советник Белого дома Наварро: повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
"Верно", - ответил Наварро, на вопрос о том, откладывается ли повышение пошлин, которое ожидалось во вторник, его цитирует телеканал CNBC News,
По его словам, такое решение было принято после переговоров сторон.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКАНАДА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала