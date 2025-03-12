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Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается

Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается - 12.03.2025, ПРАЙМ

Повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается

Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T00:28+0300

2025-03-12T00:28+0300

2025-03-12T00:28+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. "Верно", - ответил Наварро, на вопрос о том, откладывается ли повышение пошлин, которое ожидалось во вторник, его цитирует телеканал CNBC News, По его словам, такое решение было принято после переговоров сторон. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, канада